Facultades legislativas: Comisión de Constitución se declara en sesión permanente para evacuar solicitud del Ejecutivo

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados decidió declararse este lunes en sesión permanente para evaluar el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. La medida busca agilizar el análisis del proyecto y permitir la convocatoria inmediata de ministros cuando sea necesario, en un contexto marcado por el incremento de la criminalidad y la urgencia de reformas económicas.

Comisión evaluará pedido de facultades

La sesión, presidida por la congresista Giannina Avendaño Vilca, aprobó con mayoría la propuesta de mantenerse en sesión permanente. El acuerdo fue impulsado por el diputado Frank Krklec Torres de Renovación Popular y respaldado por legisladores de distintas bancadas, quienes coincidieron en que el debate no puede dilatarse dada la coyuntura nacional.

Con esta decisión, la comisión podrá convocar a representantes del Ejecutivo para sustentar cada uno de los puntos del proyecto y acelerar la emisión de un dictamen que luego será debatido en el Pleno.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría declarar la sesión permanente para evaluar el proyecto de delegación de facultades legislativas que presentó el Gobierno.



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Facultades solicitadas por el Ejecutivo

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y el premier Luis Galarreta presentó un paquete de medidas que busca otorgar facultades por 120 días en distintos ejes:

Seguridad ciudadana: tipificación de bandas criminales como organizaciones terroristas, fortalecimiento de la legítima defensa, regulación del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional y endurecimiento de sanciones contra extorsión y sicariato.

tipificación de bandas criminales como organizaciones terroristas, fortalecimiento de la legítima defensa, regulación del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional y endurecimiento de sanciones contra extorsión y sicariato. Economía y tributación: simplificación de trámites para MYPEs, incentivos a la formalización, ajustes en el régimen tributario y promoción de mecanismos de financiamiento como el factoring.

simplificación de trámites para MYPEs, incentivos a la formalización, ajustes en el régimen tributario y promoción de mecanismos de financiamiento como el factoring. Modernización del Estado: digitalización de procesos administrativos, reforma del sistema penitenciario con esquemas de libertad vigilada, optimización de programas de vivienda y fortalecimiento de la gestión de riesgos ante desastres.

El Ejecutivo ha insistido en que estas facultades son indispensables para enfrentar la inseguridad y dinamizar la economía, dos de los principales problemas que aquejan al país.

El pedido de facultades se produce tras una serie de hechos violentos, como el secuestro en Trujillo y el asesinato de dirigentes sociales en Lima, que han intensificado la presión sobre el Gobierno.

El debate en la Comisión de Constitución será clave para definir si el Congreso otorga al Ejecutivo las herramientas legales que reclama. La oposición, sin embargo, ha advertido que se debe garantizar un control parlamentario estricto para evitar abusos en la emisión de decretos legislativos.

La decisión de la Comisión de Constitución de declararse en sesión permanente marca el inicio de un proceso acelerado que pondrá a prueba la capacidad del Congreso de responder a la crisis de seguridad y al estancamiento económico. El desenlace dependerá de la construcción de consensos y de la disposición de las bancadas a otorgar facultades que, según el Ejecutivo, son vitales para enfrentar los desafíos inmediatos del país.