Vladimir Cerrón arremete contra Defensoría tras contratar a excongresista que renunció a Perú Libre: "Un premio a la deslealtad"

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La designación del excongresista Alfredo Pariona Sinche como asesor en la Defensoría del Pueblo desató una dura crítica de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. A través de un mensaje en la red social X, Cerrón calificó la contratación como "un insulto a la sociedad" y "un premio a la deslealtad, al transfuguismo, al arribismo y al parasitismo", cuestionando además la "improductividad legislativa" de Pariona.

Pariona obtiene cargo de confianza

El nombramiento se formalizó mediante la Resolución Administrativa N° 0096-2026/DP, firmada el 28 de agosto por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor. El documento señala que Pariona fue designado en el cargo de confianza de Asesor I de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, a partir del 28 de agosto de 2026.

La resolución detalla que, tras la verificación de su hoja de vida y el cumplimiento del perfil de puesto, Pariona "cumple con los requisitos establecidos en el Manual de Clasificador de Cargos vigente y no se encuentra impedido o inhabilitado para el ejercicio de la función pública".

Asimismo, se especifica que la contratación se realiza bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), en una plaza orgánica del Cuadro de Asignación de Personal de la entidad.

¿Por qué Cerrón critica esta designación?

Alfredo Pariona fue congresista por Perú Libre para el periodo 2021-2026, pero se distanció del partido tras discrepancias con la dirigencia. Su renuncia en julio de 2023 fue interpretada por Cerrón como un acto de traición política, debilitando la bancada oficialista en un momento clave. Desde entonces, el líder de Perú Libre ha señalado a exmilitantes que abandonaron el partido como "traidores" u "oportunistas".

La llegada de Pariona a la Defensoría del Pueblo, institución dirigida por Josué Gutiérrez —exabogado de Cerrón y previo afiliado al partido—, reavivó las tensiones. Para Cerrón, la contratación refleja incoherencia y debilita la imagen de lealtad partidaria.

Líder de Perú Libre criticó designación de excongresista.

Este nombramiento se suma a un escenario de cuestionamientos en torno a la institución, y la reacción de Cerrón busca dar la idea de que la institución se movería por intereses políticos más que por la defensa ciudadana.

La designación de Alfredo Pariona Sinche como asesor en la Defensoría del Pueblo no solo generó un pronunciamiento oficial, sino también un fuerte rechazo político de Vladimir Cerrón. El episodio refleja las tensiones internas de Perú Libre, la fragilidad de sus alianzas y la controversia en torno a la conducción de la Defensoría bajo Josué Gutiérrez.