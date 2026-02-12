José Jerí presentará HOY el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana ante el Conasec

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José Jerí presentará este jueves 12 de febrero, según afirmó previamente, ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

Para la lucha contra el crimen

El jefe de estado había confirmado que el nuevo Plan Nacional de Seguridad ya está finalizado y será presentado formalmente este jueves 12 de febrero, en el marco de una nueva sesión del Conasec.

Se debe recordar que con esta medida se busca fortalecer la lucha contra la criminalidad a través de acciones preventivas con las que se pueda brindar protección a la población más vulnerable, sobre todo a jóvenes y adolescentes.

"El jueves se presentará el plan ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que deberá evaluarlo y aprobarlo. Eventualmente podrán plantearse algunas modificaciones eso ya dependerá del criterio de los demás participantes y sobre la base de ello tendremos una herramienta nueva, vigente y con base en el principio de realidad, para continuar enfrentando la inseguridad ciudadana", señaló.

Es por ello que detalló que el plan tiene como objetivo principal evitar que menores de edad puedan ser captados por bandas criminales y organizaciones delictivas. Además, aseguró que la elaboración de este plan respeta el marco legal peruano y a su vez garantiza el cumplimiento de las normas nacionales frente a organismos internacionales.

Experto no considera que surta efecto

En entrevista con Exitosa, el experto en materia de seguridad ciudadana, Frank Casas, criticó el plan que implementará el Ejecutivo y aseveró no será eficaz ante los casos de extorsión, sicariato y otros delitos, debido a la insuficiente cantidad de policías.

Casas reveló que el Perú cuenta a nivel nacional con solo 50 000 agentes policiales para el patrullaje, por lo que, a su parecer, es prácticamente imposible que el plan tenga resultados positivos.

"¿Cómo va a brindar la Policía un buen servicio al ciudadano sino tiene lo básico? (...) La confianza se construye, pero para construir esa confianza, tú requieres de dotar de buenas cualidades a la Policía y solucionar los problemas estructurales que tiene. Mientras tanto, de nuevo insisto: Un nuevo documento al que le vamos a poner de nombre 'Plan Bukele de Seguridad Ciudadana en el Perú' no va a resolver el problema", mencionó.

Asimismo, su opinión se basó en las carencias que sufre la institución policial, como la falta de servicios básicos, elementos de seguridad personal en desuso y vehículos inoperativos, como lo reveló la Contraloría General de la República.

