EsSalud niega crisis por desabastecimiento de medicamentos: Anuncian comisión de respuesta rápida

Pese a la larga semana de denuncias por parte de usuarios del Seguro Social de Salud, el presidente ejecutivo de la institución, Segundo Acho Mego, negó la existencia de una crisis por la falta de medicamentos.

Buscan optimizar recursos de medicamentos

Durante la presentación del convenio entre EsSalud y el Ministerio de Salud, con el que se busca vencer la brechas que existen en el sistema de salud, el titular del organismo que atiende a los trabajadores del país se refirió a la denuncias por falta de medicamentos en diferentes hospitales.

"Inmediatamente hemos creado una comisión de respuesta rápida, no es una comisión o un comité de crisis, porque no estamos en crisis, y esta maratón quirúrgica lo está demostrando. Tenemos los medicamentos regulares, comunes que tienen los hospitales y estamos tratando de optimizar todos esos recursos de medicamentos ", señaló.

Sin embargo, aceptó que sí existen deficiencias en enfermedades raras, oncológicas y crónicas no transmisibles.

"Comentábamos de estos tres grandes grupos que si están con algunas deficiencias, pero esta programación viene desde hace muchos años, pero estamos viendo que hay casos en el cual no se está dejando de abastecer los medicamentos a las personas", indicó.

Fiscalía advierte posibles delitos por desabastecimiento de medicamentos

La Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro realizó una inspección en la sede del hospital Guillermo Almenara, con el objetivo de atender las denuncias de presunto desabastecimiento de medicamentos por parte de un grupo de pacientes oncológicos.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, la diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial Roldán Soto Salazar, a fin de constatar "la grave situación" de desabastecimiento de medicinas para los asegurados.

En ese sentido, el equipo fiscal inspeccionó las áreas de Farmacia, Emergencias, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN), entre otras, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos contra la salud pública y de omisión de funciones, por parte del personal de salud.

Según explicó el fiscal, "la falta de medicamentos y otros insumos, pone en serio riesgo la atención a los usuarios y los servicios de salud en general". Bajo esta consideración, exhortó a los directivos del hospital y a los funcionarios de EsSalud a gestionar en el "más breve plazo" la compra de dichos productos.

Cabe señalar que, durante el operativo participaron representantes de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), EsSalud, Dirección de Redes Integrales de Salud (DIRIS) Lima Sur y del Ministerio de Salud (Minsa).

