Ministro del Interior descarta presunto encubrimiento sobre Vladimir Cerrón: "Ni para cualquier prófugo"

13/09/2024 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, negó alguna posibilidad de haber encubierto el escape y mantenimiento en la ilegalidad a favor del prófugo Vladimir Cerrón. El alto funcionario señaló que no encubriría a ningún prófugo, incluyendo al exsecretario general del partido político Perú Libre.

El alto funcionario remarcó que no tiene nada que ver con la permanencia en la ilegalidad de parte del prófugo político. Subrayó que no habría de encubrir a ninguna persona que tiene deudas con la ley.

"Ningún tipo de apoyo, ni para el señor Vladimir Cerrón ni para cualquier otro prófugo de la justicia, ni para el señor, ni para los que están siendo investigados. En lo absoluto. Y eso se va a acreditar con las acciones próximas que ustedes van a poder ver y vamos a lograr", comentó para los medios.

Como es de dominio público, el alto funcionario fue acusado como parte de un supuesto encubrimiento sobre el prófugo líder de Perú Libre. En unos audios brindados por el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, se le escucharía hablando de un supuesto encubrimiento por parte de agentes del Ejecutivo para que el hombre permanezca al margen de la ley.

Ministro sigue negando todo

En otras ocasiones, Santiváñez enfatizó que los audios no son comprometedores puesto a que no es su voz. Remarcó que él mismo se ha puesto a disposición para ser parte de las pericias que puedan dar fe que la voz que se escucha en las grabaciones no son suyas.

En otro momento, especificó que el abogado de Yarlequé es "un figureti" puntualizando que busca "figuretear". Además, dio a conocer que la falta de presencia por parte del capitán PNP fue debido a un examen toxicológico que se le efectuó por haberlo visto en una grabación supuestamente consumiendo estupefaciente

"Yo creo que efectivamente la labor del abogado es ejercer sus actos de defensa, pero lo que manifiesta es absolutamente equivocado. Tengo entendido que al señor Izquierdo se le citó para un examen toxicológico a razón de unos videos en donde presumiblemente estaría consumiendo cocaína y otras sustancias. (...) Como digo, presumiblemente. Para eso Inspectoría lo ha citado a un examen toxicológico en presencia del fiscal. Creo que lo único que está haciendo sería eludir algún tipo de examen o responsabilidad", enfatizó.

De esta manera se pudo conocer que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, negó rotundamente estar detrás de la huida del prófugo Vladimir Cerrón.