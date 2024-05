Ministro de Justicia defiende demanda competencial contra PJ y Fiscalía: Dina Boluarte no busca evitar ser investigada

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, defendió la demanda competencial que interpondrá el Ejecutivo contra la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial (PJ) y manifestó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no busca evitar ser investigada.

En declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) aseguró que la mandataria no está recurriendo a "un artilugio para ser impune" y apuntó que dicha acción del Gobierno pretende que la jefa de Estado esté enfocada en sus funciones.

"La señora presidenta no es que no quiera ser investigada, ni mucho menos está recurriendo a un artilugio para ser impune. En la historia del Perú, el deporte nacional ha sido siempre atacar al presidente (...) (La demanda competencial) No es una figura reciente, es de 1860 en la que se pretendió proteger al presidente de la República para evitar que el presidente, en lugar de estar gobernando y trabajando por el país, este recurriendo todos los días a responder las denuncias yendo al Poder Judicial", declaró.