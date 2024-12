Ministro Sergio González niega ausencia de Dina Boluarte durante cirugía: "En ningún momento dejó de despachar"

El titular del Ministerio de Producción, Sergio González, se refirió a la intervención quirúrgica a la que se sometió la presidenta de la República, Dina Boluarte y aseguró que le cree que esta fue meramente de salud y no estética. Asimismo, recalcó en las intenciones de la mandataria de presentarse ante el Ministerio Público para declarar por el caso 'Cofre'.

En diálogo con Katyusca Torres Aybar, para Exitosa te Excucha, el ministro resaltó que la intervención no fue de carácter estético y que esta jamás imposibilitó que ella pueda cumplir sus funciones en el cargo.

"Ha sido una intervención quirúrgica de Salud, no ha sido estética. Ha sido una intervención quirúrgica menor, que no le ha imposibilitado en ningún momento ejercer su cargo de presidenta de la República. Lo ha referido incluso el ex primer ministro. Claramente, en ningún momento yo dejo de despachar, ni de conducir nuestro país.