Ministro de Transportes responde por caso Línea Amarilla: "Hay reglas de inversión y debemos tener cuidado"

01/11/2024 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, se pronunció sobre el pedido de la Fiscalía para suspender el cobro de los peajes de la Línea Amarilla e indicó que esta medida no se podría concretar sin analizar su impacto en la población.

¿Cuál es la posición del MTC sobre el caso Línea Amarilla?

En conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) apuntó que, a pesar de que es un contrato de concesión donde no participan directamente, esta medida si les impactaría.

"Lo que plantea la Fiscalía tiene que ser discutido en el marco de un proceso judicial. Me imagino que el concesionario de Línea Amarilla tendrá una posición sobre el tema. Este es un contrato de concesión donde no participamos directamente, pero sí nos impactaría si es que esto ocurriese. No quisiera opinar sobre el proceso judicial, es algo que debe darse al margen de nuestra posición", mencionó.

Asimismo, Raúl Pérez-Reyes reiteró que "simplemente" no se puede eliminar un peaje y pensar que esto no tiene un impacto en el transporte de la ciudad. También, apuntó que se debe esperar a que el Poder Judicial (PJ) decida si admite o no la solicitud del Ministerio Público.

"Yo no quiero entrar a la discusión de fondo, pero sí creo que tenemos que tener en claro que hay reglas de inversión que y tenemos que tener mucho cuidado. Lo que no podemos hacer es simplemente eliminar un peaje en este caso y pensar que no tiene un impacto en el transporte de la ciudad. Lo que hay que hacer es ver qué va a opinar el Poder Judicial", agregó.

Fiscalía pide la suspensión del cobro de los peajes de Línea Amarilla

El Equipo Especial Lava Jato solicitó al Poder Judicial la suspensión del cobro de peajes de la concesión Línea Amarilla como medida preventiva en las investigaciones contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, la empresa Constructora OAS y otros.

A través de un pronunciamiento, el Primer Despacho del Equipo Especial a cargo del fiscal José Domingo Pérez precisó que este pedido incluye los peajes ubicados en la sección 1: Vía de Evitamiento, Monterrico, Separadora Industrial, Santa Anita y Ramiro Prialé. Además, abarca los peajes de la sección 2: Peaje Estadio, Peaje Ejército y Peaje Huánuco.

De esta manera, el ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, señaló que se debe esperar a la decisión del Poder Judicial sobre el pedido de la Fiscalía para suspender el cobro de peajes de la concesión Línea Amarilla.