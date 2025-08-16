Sedapal anuncia corte de agua en Lima para este 18 de agosto: Conoce aquí los horarios y distritos afectados

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un comunicado, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó sobre cortes programados de agua en algunos distritos de la capital para este lunes 18 de agosto. Conoce en esta nota qué zonas se verán afectadas y en qué horarios.

Distritos de Lima afectados por corte de agua

La empresa estatal reveló que algunas zonas de Lima Metropolitana enfrentarán una interrupción temporal en el suministro de agua potable por trabajos programados para la mejora en las redes de distribución, entre ellos, la limpieza de reservorios.

Por ello, recomienda a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias y almacenar agua en sus hogares para garantizar el abastecimiento durante el período de mantenimiento y así no ser sorprendidos. Los distritos que registrarían estos cortes son los siguientes ¡toma nota!

Corte en San Juan de Lurigancho

H orario de corte: Desde las 9 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las Áreas afectadas: A.H. Huáscar, A.H. San Lorenzo, A.H. UPIS Huáscar (Gpo I), A.H. Belén, A.H. UPIS Huáscar de Canto Grande, A.H. Señor de Los Milagros Parcela A, A.H. Vista Alegre Ampl., A.H. Vista Alegre, A.H. 19 de Abril, A.H. 19 de Abril Ampl. A.H. Jorge Chávez, A.H. Castañeda Lossio, AF Santa Patricia, A.H. El Progreso, A.H. UPIS Huáscar Sector C El Amauta, AF Hijos de Corazón de Jesús, A.H. Virgen del Carmen, A.H. Prolong Amauta, Agru. Belén Ampl., Agrup. Tarapacá, A.H. UP de La Esperanza Sector Brisas de Huáscar, Agrup. El Bosque, AF Los Balcones de Belén, Agrup. Utupara. A.H. UP de la Esperanza Sector Brisas Huáscar.

Limpieza de reservorio. Sector 411.

Interrupción del servicio en Ate y VMT

Áreas afectadas: A.H. Juventud 30 de Mayo - Esquema Zevallos. Cuadrante: A.H. 24 de Setiembre parte alta, en Ate.

A.H. Juventud 30 de Mayo - Esquema Zevallos. Cuadrante: A.H. 24 de Setiembre parte alta, en Ate. Horario de corte: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

7:00 a.m. a 7:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Asimismo, la entidad detalló que el distrito de Villa María del Triunfo también se verá afectado el lunes desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en sector 315: P.J. Poeta José Gálvez; Mzs. 107, 109, 111, 122 A, 186, 186 a, 186B, 186C.

En Lurigancho

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. Áreas afectadas: Sector Las Flores Norte anexo 8, Agru. Santa Rosa-Cerro Camote; APV Paz y Desarrollo San Pedro y San Pablo, APV Villa Esperanza, Asoc. 11 de Junio Chasquis parte alta, Asoc. Junta Vecinal Señor de Los Milagros, Asoc. Las Praderas de San Antonio, Asoc. Sector A1-Jicamarca anexo 8, Asoc. Sector norte parte alta, Pueblo Jicamarca anexo 8.

Limpieza de reservorio. Sector 131

Corte en Miraflores y SMP

Mientras que en Miraflores se detalló que el corte se dará por instalación de válvula en el sector 56 desde el mediodía hasta las 11:00 p.m. precisamente en la Urb. Miraflores. Cuadrante: Av. José Larco, Av. 28 de Julio, Av. El Reducto, Calle Schell.

Por otro lado, en San Martín de Porres (SMP) realizarán una interrupción temporal por limpieza de reservorio en el sector 212 desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.: A.H. Jazmines del Naranjal, APV Residencial Monte Azul, Asoc. Jazmines del Naranjal, Asoc. Residencial Los Lirios, Urb. Jardines del Naranjal I Etapa, Urb. Los Naranjitos II etapa, Urb. Portales del Naranjal, Urb. Virgen del Rosario.

De esta manera, Sedapal reveló en sus redes sociales que los distritos de SJL, Ate, Lurigancho, Miraflores, SMP y Villa María del Triunfo se verían afectados con el corte de agua programado para este lunes 18 de agosto.