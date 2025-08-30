Mirko Cano cuestiona respaldo del Ejecutivo a Nicanor Boluarte: "Es inaudito en una democracia"

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El coordinador de las Fiscalías Especializadas en corrupción, Mirko Cano, cuestionó que el Ejecutivo respalde a Nicanor Boluarte, pese a no tener un cargo público, y advirtió que este comportamiento "no corresponde en una democracia".

A través de un comunicado, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) liderada por Eduardo Arana, sostuvo que la diligencia de la Fiscalía contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en referencia al allanamiento realizado a su vivienda en San Borja, en el marco de una nueva investigación en su contra por presuntos actos de corrupción, transgrede el orden constitucional y constituye un abuso de poder.

Incluso, el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, también rechazó el operativo contra Nicanor Boluarte y el premier Arana señaló que la investigación contra el hermano de la jefa de Estado, el pasado 27 de agosto, tendría "motivaciones políticas y busca desestabilizar la gobernabilidad del país". Tras estas controvertidas declaraciones de miembros del Ejecutivo, el fiscal Mirko Cano decidió pronunciarse.

En diálogo con el programa 'Al final del día', el letrado calificó como "inaudito" que el Ejecutivo defienda a 'capa y espada' a Nicanor Boluarte, quien no ocupa ningún cargo público. Según declaró, no deberían tomarlo como un "tema de gobierno".

"No entiendo si el Sr. Nicanor Boluarte no es parte del gobierno, ¿cómo se asume como una cuestión de gobierno como si fuera una monarquía, salir al frente todos los miembros del Ejecutivo respaldando al señor? La verdad de las cosas, es inaudito en una democracia", señaló a Canal N.

Fiscalía defiende allanamiento a casa de Nicanor Boluarte

Seguidamente, el Coordinador de las Fiscalías Especializadas en corrupción enfatizó que la labor del Ministerio Público se guía por la Constitución y la ley, y que no existe ninguna persecución contra personas específicas ni motivación política en las investigaciones que se vienen ejecutando contra Nicanor Boluarte.

En ese marco, cuestionó que se busque que el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación y todos sus integrantes dejen de investigar hechos delictivos que se han puesto en conocimiento a todos los fiscales.

"Nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestro rol que nos manda nuestra Constitución: investigar, sea quien sea", indicó, rechazando tajantemente que la medida contra el hermano de la presidenta haya sido desproporcionada o abusiva.

