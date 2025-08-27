Nicanor Boluarte: Fiscalía allana la vivienda del hermano de la presidenta en San Borja

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, vienen ejecutando un allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en San Borja.

Paralelamente vienen interviniendo la oficina del estudio jurídico de Percy Tenorio, ligado al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Además, un equipo de la Fiscalía llegó a la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho.

Allanamiento en casa de Nicanor

Alrededor de las 5:30 de la mañana, inició un operativo en tres puntos vinculados a una nueva carpeta fiscal, por lo que se están realizando investigaciones preliminares. En este nuevo caso seguido contra el hermano de la jefa de Estado se le acusaría de los presuntos delitos de:

Favorecimiento ilícito en la adecuación de términos de referencia demtro de la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior.

Cobros indebidos a cambio de la permanencia de generales en sus cargos.

Favorecimiento ilícito en beneficio de la mina El Dorado.

Encubrimiento y ocultamiento de pruebas.

El defensor público que se presentó en un inicio para representar a Nicanor Boluarte, César Linares, informó que el hermano de la mandataria se encuentra presente en el lugar de los hechos y está colaborando con las autoridades.

Abogado de Nicalor acusa de abuso a la Fiscalía

Dos horas transcurrido del inicio de las diligencias, llegó hasta el inmueble de San Borja Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, quien calificó el operativo de la Fiscalía como un "abuso". Asimismo, negó que su patrocinado tenga vínculo con la minera El Dorado, con el ahora ministro de Justicia Juan José Santiváñez o con Percy Tenorio, otras de las personas que sería investigada.

