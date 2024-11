"No nos dejemos engañar": Ministro de Transportes afirma que hay intereses políticos detrás de paro durante APEC

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, cuestionó el paro de transportistas programado para los días que se realizará la cumbre de Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), calificándolo como una medida "altamente irresponsable" y "totalmente inapropiada".

En declaraciones a la prensa, Pérez señaló que esta movilización no solo afectaría la imagen del país ante las 21 economías que participarán del mencionado evento internacional, sino que también estaría impulsada por intereses políticos ajenos a las verdaderas demandas de los transportistas y la población en general.

"Es altamente irresponsable realizarla en este momento, es totalmente inapropiada, porque estamos en un momento donde el Perú necesita mostrarse a las 21 economías que vienen. Viene el presidente Biden, viene el presidente de China, vamos a inaugurar el aeropuerto de Chancay. En este momento cuando ocurre la APEC, no es el momento para realizar esto", expresó ante los medios de comunicación.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, cuestiona paro en días de APEC: "No nos dejemos engañar por quienes están intentando hacer una plataforma política". 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐... pic.twitter.com/p1g0JV4rHr

De igual forma, el ministro de Transporte sugirió que la proximidad del paro a la fecha de la cumbre no sería casual, afirmando que algunos sectores buscan presionar al Gobierno de Dina Boluarte para utilizar dichas movilizaciones como "plataforma política".

"No es casual que lo hagan 3 días antes de la APEC, no seamos ingenuos, esto está hecho para intentar presionarnos de cara a la cumbre internacional. No nos dejemos engañar por quienes están intentando utilizar esto en un plataforma política y que utilicen el tema de la inseguridad ciudadana como un caballito de batalla cuando detrás hay otros intereses", agregó.