"No personalizamos esta labor": Adrianzén ante cuestionamiento por no incluir a Nicanor Boluarte en lista de los más buscados

Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, brindó una conferencia de prensa acompañado de más miembros de su gabinete luego de una nueva sesión como todos los miércoles. Ahí, el Premier respondió a cada una de las preguntas realizada por los medios donde el caso de Nicanor Boluarte volvió a ser tocado.

Como se recuerda, el hermano de la presidenta, Dina Boluarte, se encuentra prófugo de la justicia desde que se le dictó prisión preventiva en el marco de las investigaciones por el caso 'Waykys en la sombra'.

Luego de su mensaje a los medios, Gustavo Adrianzén tuvo que responder a la pregunta realizada por una periodista la cual hacía énfasis sobre la no inclusión de Nicanor Boluarte en la lista de los más buscados. El premier dejó en claro que no buscan personalizar el caso y que dejarán a las autoridades correspondientes hacer su trabajo.

"Por otro lado, nosotros no personalizamos esta labor. Entendemos que la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior dictan políticas a nivel nacional para que esto se produzca no en caso de una persona en particular, sino en caso de todas las personas que están en esta condición", indicó.