Secretario general del SUTEP sobre invitación al diálogo del MEF: "Hemos emitido un oficio"

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Lucio Castro Chipana, secretario general del SUTEP (Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú), expresó su postura luego de que el ministro de Economía, Elmer Cuba, le propusiera abordar la Ley que establece pensiones para los maestros.

Aceptó sesión de diálogo

Lucio Castro confirmó, en primera instancia, que aceptó la propuesta y formalizó su solicitud de diálogo con el ministro Elmer Cuba. Asimismo, destacó que se haya logrado superar una posición inicialmente rígida.

"Nosotros ya hemos presentado un oficio al ministro de Economía para dialogar. Me parece bien que, luego de una postura cerrada, lleve la ley al Tribunal Constitucional. Hoy podemos conversar y buscar una solución...", afirmó.

Solicita mayor cercanía con jubilados

El secretario general del SUTEP también señaló que se requiere una mayor atención para los jubilados, quienes han sido relegados durante décadas, y sostuvo que se debe garantizar el cumplimiento de lo establecido por ley.

"El país necesita concertación y cumplir con quienes han sido desatentos durante décadas. Para nadie es un secreto que la situación de los jubilados es un tema sensible, es un trato indigno, lo que requieren los trabajadores es en este caso la justicia social y la decisión política para darle salida a esta situación", sostuvo.

SUTEP es el gremio sindical mayoritario y más representativo de los docentes en Perú

Se cuenta con fondos suficientes

El representante añadió que sus demandas cuentan con sustento y señaló que existe una gran cantidad de docentes que cumplen con el pago de sus impuestos, por lo que, a su juicio, existen recursos para garantizar sus pensiones de jubilación.

"Tenemos propuestas, no es que queramos que aprueben una Ley porque querramos. Hoy 426 mil maestros que pagan su impuesto o su renta a la quinta categoría. Hay cientos de millones de soles que sirven para cubrir esa necesidad", remarcó.

Exhorta a buscar acuerdos

Finalmente, destacó que la disposición al diálogo para atender las demandas sociales debería replicarse en todos los sectores y ámbitos del país, especialmente frente a problemas de largo alcance.

"Esto va a ayudar muchísimo en este ánimo de superar los grandes problemas que tiene el país en términos de cada sector. Valoramos el cambio de postura del ministro y el deseo de atender demandas sociales. El SUTEP se inscribe en esa dinámica la próxima semana será la reunión y vamos a cuadras números", declaró.

En diálogo con Exitosa, Lucio Castro Chipana, secretario general del SUTEP (Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú), aceptó la propuesta del ministro de Economía, Elmer Cuba, para dialogar sobre la ley que establece pensiones para los maestros.