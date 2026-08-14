SISMO remece Perú HOY, viernes 14 de agosto: conoce el epicentro y magnitud, según el reporte del IGP

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha sido registrado en el Perú esta tarde del viernes 14 de agosto, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, descubre cómo reaccionar ante un evento igual o de mayor intensidad tras el desastre ocurrido en Colombia de magnitud 7.4.

Sismo hoy en el territorio peruano, ¿cuál fue la magnitud y el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el país.

Dicha ocasión, el temblor tuvo un impacto con una magnitud de 4.0 fue registrado durante la tarde de este viernes 14 de agosto en la región de Ayacucho, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 17:29 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 19 kilómetros al SE de Pausa, Paucar del Sara Sara - Ayacucho.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0551

Fecha y Hora Local: 14/08/2026,17:29:13

Magnitud: 4.0

Profundidad: 110 km

Latitud: -15.42

Longitud: -73.25

Referencia: 19 km al SE de Pausa, Paucar del Sara Sara - Ayacuchohttps://t.co/i9PwPexjSe — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 14, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0551, el evento tuvo una profundidad de 110 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -15.42, longitud -73.25 y la intensidad registrada fue de nivel III.

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú informó que este tipo de avisos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos temblores de igual o mayor magnitud.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Tauría, La Unión - Arequipa. pic.twitter.com/sUmbKcLOaT — COEN - INDECI (@COENPeru) August 14, 2026

Indeci recomienda tener mochila y caja de reserva ante un sismo

El Indeci ha anunciado a la población la importancia de la mochila de emergencia que debe contener artículos indispensables, como agua, alimentos enlatados, deshidratados y energéticos, un botiquín, productos de higiene personal, entre otros. Su objetivo es garantizar el abastecimiento básico durante las primeras 24 horas después de una emergencia.

Una vez transcurrido ese periodo, es posible que estos suministros se agoten. Por ello, se recomienda contar con una caja de reserva, un depósito destinado a almacenar una mayor cantidad de los mismos productos para la supervivencia hasta el cuarto día después de ocurrido el desastre.

Finalmente, estar preparados ante un nuevo sismo es una tarea de toda la población para reducir los riesgos y evitar pérdidas. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del último sismo reportado por el IGP.