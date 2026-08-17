Ministro de Economía sobre incremento de salarios y pensiones en el Perú: "La voluntad es avanzar de manera civilizada"

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, afirmó que el Ejecutivo busca mejorar de manera progresiva los salarios y las pensiones de distintos sectores, aunque precisó que estas medidas deben ejecutarse sin comprometer la estabilidad fiscal del país.

Gobierno plantea mejoras progresivas

Durante una entrevista exclusiva con Exitosa, el titular del MEF señaló que existe una voluntad de atender las demandas de los trabajadores y pensionistas, incluyendo a quienes laboran bajo los regímenes CAS y a sectores como educación, Policía y Fuerzas Armadas.

"Mira, la voluntad de economía y finanzas es que los salarios y las pensiones vayan mejorando, que la condición de los trabajadores CAS o no CAS vaya mejorando, que los profesores tengan cada vez mejores pensiones, igual que los policías y los militares", afirmó Cuba.

El ministro, no obstante, cuestionó que se aprueben incrementos que no consideren la capacidad real del Estado para financiarlos. En esa línea, sostuvo que determinadas normas pueden generar riesgos para las finanzas públicas si establecen beneficios sin respaldo presupuestal.

"Lo que no puede ocurrir es saltos de garrocha, que por fuera del criterio fiscal, el congreso anterior ponga leyes que ponen en riesgo el bienestar nacional, o sea por normas que son exageradamente beneficiosas y no hay cómo fondearlas", manifestó.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En exclusiva con Exitosa, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, afirmó que el Gobierno busca mejorar progresivamente los salarios y las pensiones, pero dentro de los límites del equilibrio fiscal.



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Cuba advierte sobre el financiamiento

Ante el cuestionamiento sobre si los incrementos salariales podrían estar relacionados con el derecho de los ciudadanos a acceder a una vida digna, Cuba explicó que el problema radica en cómo financiar aumentos acelerados sin generar desequilibrios.

"Uno no recoge los billetes en los árboles, los recoge la gente. Si tú quieres mejorar los salarios de manera tan tan vertiginosa como están en las leyes aprobadas, tendría que subir el IGB, si tú quieres que sube el IGB a 22%, porque ¿de dónde salgo el plata?", sostuvo el titular del MEF.

Cuba utilizó además el ejemplo de una familia para explicar las consecuencias de asumir gastos permanentes sin contar con ingresos suficientes.

"Una familia normal sin deuda para subir sueldo a la empleada?, no, explota la familia. Entonces no hay manera de cumplir esos niveles aprobados", expresó.

Finalmente, el ministro reiteró que la intención del Gobierno es avanzar en mejores remuneraciones y pensiones, pero de manera gradual y responsable.

"La voluntad es avanzar, pero de manera civilizada, sin poner en riesgo las cuentas fiscales. Aumentemos los sueldos, mejoramos las pensiones, pero sin tener que romper el chanchito y quebrar", concluyó.

Cuba planteó así una posición de equilibrio entre la mejora de los ingresos y la responsabilidad fiscal, señalando que cualquier aumento debe contar con recursos que permitan sostenerlo en el tiempo.