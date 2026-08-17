Luis Galarreta propone presentarse junto a su Gabinete ante la Cámara de Diputados el 20 de agosto

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, solicitó al Congreso convocar al Plena de la Cámara de Diputados para el próximo jueves 20 de agosto, a las 10 a.m., con el objetivo de exponer y debatir la política general del Gobierno de Keiko Fujimori.

Solicitud enviada al Congreso

Según el oficio de la Presidencia del Consejo de Ministros, la solicitud fue dirigida hacia el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Óscar Reto Otero.

"En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política del Perú, solicitar la convocatoria a la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados", indica.

En el comunicado, establece que su Gabinete busca acudir a la Cámara de Diputados para exponer y debatir la política general del Gobierno, además de presentar las principales medidas que orientarán la gestión. La solicitud indica que la fecha propuesta es para el jueves 20 de agosto.

Oficio del PCM

Las facultades legislativas de Fujimori

Mientras el Ejecutivo prepara su presentación ante el Pleno, permanece pendiente otro de los anuncios realizados por la presidenta Keiko Fujimori. Durante su Mensaje a la Nación, la mandataria anunció que solicitaría al Congreso facultades legislativas para enfrentar problemas como la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

El pedido incluso fue incluido en la agenda del primer Consejo de Ministros, realizado un día después del mensaje presidencial. Sin embargo, hasta el momento, el proyecto no ha sido presentado oficialmente ante la mesa de partes del Parlamento.

El ministro Marco Vinelli indicó el 1 de agosto que el proyecto estaría listo "la próxima semana". Dos días después, el 3 de agosto, Fujimori volvió a referirse al próximo envío de la iniciativa y mantuvo la expectativa de que fuera presentada durante la siguiente semana.

Hasta este lunes 17 de agosto, el Ejecutivo no ha confirmado públicamente una fecha definitiva para presentar la solicitud de facultades legislativas ante el Congreso. El proyecto continúa pendiente de ser remitido oficialmente al Parlamento.

Mientras tanto, el Gobierno avanza con la preparación de las medidas que busca incluir en el pedido de delegación. La presentación de la iniciativa ante el Congreso permitirá conocer su contenido definitivo y las materias específicas sobre las cuales el Ejecutivo solicitará facultades legislativas.

De esta manera, el pedido anunciado por Keiko Fujimori el 28 de julio permanece a la espera de su presentación formal ante el Parlamento, mientras el Ejecutivo continúa con el proceso previo al envío del proyecto.