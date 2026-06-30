Congreso bicameral: Miguel Torres y Cecilia Chacón de Fuerza Popular encabezarán la Junta Preparatoria

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Como parte del procedimiento previo a la instalación de la próxima Cámara de Senadores y de Diputados, se dio a conocer a los legisladores que encabezarán la Junta Preparatoria, en cumplimiento del artículo 8 del Reglamento del Congreso de la República.

Cabe precisar que, la Junta Preparatoria es el órgano temporal que se encargará de instalar formalmente al nuevo Congreso bicameral y de dirigir el proceso de elección de sus Mesas Directivas, previstas a realizar el 26 y 27 de julio.

¿Quiénes conformarán la Junta Preparatoria?

Hasta este martes 30 de junio, los senadores, diputados electos y parlamentarios andinos tenían plazo para entregar sus respectivas credenciales ante la Oficialía Mayor del Congreso. Así como, una declaración jurada de ingresos, bienes y rentas y otra de no ser parte de las incompatibilidades consignadas en el artículo 92 de la Constitución.

Continuando con el procedimiento, en el marco de la Resolución Legislativa N.º 004-2025-2026-CR, entre el 1 y el 5 de julio, la Oficialía Mayor manda publicar un comunicado con los nombres de los tres senadores y tres diputados que actúan como miembros de la Junta Preparatoria del Congreso.

La Junta estará conformada por el senador electo que obtuvo la mayor votación de la organización política más votada, quien ejerce la presidencia; el diputado electo que obtuvo la mayor votación de la organización política más votada, quien ejerce la vicepresidencia.

Asimismo, el senador y el diputado de mayor edad actúan como primer y segundo secretario, respectivamente; y el senador y el diputado de menor edad, serán el tercer y cuarto secretario, respectivamente. Habiendo publicado la Oficina Nacional de Procesos Electores (ONPE) la totalidad de votos que recibieron las autoridades electas, las Juntas Preparatorias estarán conformadas de la siguiente manera:

Junta Preparatoria para la Cámara de Senadores:

Miguel Torres (Fuerza Popular) - presidente

Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) - primer secretario

Alejandro Muñante (Renovación Popular) - tercer secretario

Junta Preparatoria para la Cámara de Diputados:

Cecilia Chacón (Fuerza Popular) - vicepresidenta

Luis Quispe Candia - segundo secretario

Romina Uribe - cuarta secretaria

Es importante señalar que, la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria entra en funciones entre el 15 y el 21 de julio. Este grupo realiza las coordinaciones necesarias y cita a sesión de Junta Preparatoria entre el 21 y el 26 del mismo mes, teniendo como puntos de agenda: el acto formal de instalación de la Junta Preparatoria, la incorporación formal de los congresistas electos y la elección de las Mesas Directivas.

Así será la composición del nuevo Congreso bicameral

El Congreso bicameral estará conformado por 130 diputados y 60 senadores. Con referente a esta última, estará conformada por 22 representantes de Fuerza Popular, 14 de Juntos por el Perú, 8 de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 5 del Partido Cívico Obras y 4 de Ahora Nación. Cabe precisar que, conforme al artículo 134 de la Constitución Política del Perú, la Cámara de Senadores no puede ser disuelta .

Asimismo, la Cámara de Diputados estará establecida por 41 representantes de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 de Renovación Popular, 15 del Partido del Buen Gobierno, 14 del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación.

En el caso del Parlamento Andino, son 15 los representantes peruanos ante este organismo, siendo cinco titulares y 10 suplentes, también para el período 2026-2031.

Finalmente, las autoridades elegidas asumirán funciones el 28 de julio, junto a la plancha presidencial, previa, recepción de credenciales a cargo del JNE.