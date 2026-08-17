Keiko Fujimori reitera que el Ejecutivo presentará el pedido de facultades ante el Congreso: "En los próximos días"

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori reiteró que el Poder Ejecutivo presentará el pedido de facultades ante el Congreso de la República "en los próximos días". Además, señaló que su Gobierno tomará "medidas fuertes" para el "fortalecimiento de las instituciones" y para que exista una "mayor coordinación" entre ellas.

Presidenta Fujimori se refiere sobre el pedido de facultades legislativas

El último domingo, 15 de agosto, la mandataria realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales oficiales en la que desarrolló un recuento de las actividades que su gestión realizó durante la reciente semana, los temas abordados durante la sesión del Consejo de Ministros, su visita a regiones del país, entre otros temas de interés.

Al ser consultada por una ciudadana acerca de la presencia gradual de las fuerzas militares en las calles de la capital, ello dio pie para que Fujimori Hicuhci se refiera a la solicitud de facultades legislativas que su administración presentará ante el Pleno del Parlamento.

"Ellos están empezando a salir (militares) a través del Plan Escudo, pero también será importante las facultades legislativas que se van a presentar en los próximos días de cara a toda esta estrategia", señaló en un principio.

Más adelante, remarcó que la presentación de estas facultades para poder legislar la inseguridad, que es una de las problemáticas más fuertes que presenta el país, ayudará con el propósito de su gestión de que se fortalezcan las instituciones y que exista una mejor coordinación entre estas.

"Nuestro Gobierno va a tomar medidas fuertes sobre todo de fortalecimiento de las instituciones y de una mayor coordinación. Eso es lo que estamos articulando y en los próximos días se va a presentar el pedido de facultades y eso va a permitir que haya una mayor integración y cooperación de cara a la lucha contra la delincuencia", enfatizó.

Keiko Fujimori destaca a las Fuerzas Armadas y la PNP

Además, la jefa de Estado compartió la perspectiva que tiene acerca de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional desde que asumió la Presidencia del Perú, aspecto que aseguró que lo resalta y valora.

"Yo veo unas Fuerzas Armadas más fortalecidas, a una Policía Nacional más empoderada y eso es lo que yo quiero resaltar y valorar. Porque son ellos las personas que están en primera línea", puntualizó.

Durante su más reciente transmisión dominical a través de sus redes sociales (Tiktok y Facebook) la presidenta Keiko Fujimori, reiteró que el Ejecutivo presentará el pedido de facultades ante el Congreso de la República "en los próximos días" para poder legislar la inseguridad que continúa flagelando y cobrando nuevas víctimas diariamente.