Ministro de Economía invoca al SUTEP dialogar de "manera civilizada" sobre ley de pensiones de S/ 3,500 para maestros

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, el ministro de Economía, Elmer Cuba, pidió al SUTEP a establecer una mesa de diálogo para abordar la ley que eleva a S/ 3,500 las pensiones de los maestros.

Señaló que el monto propuesto no sería viable, aunque dejó abierta la posibilidad de nuevos incrementos y que será dentro de las posibilidades fiscales del país, luego de anunciar que enviará al Tribunal Constitucional dicha norma para su revisión.

Busca diálogo con SUTEP

Elmer Cuba se pronunció sobre Lucio Castro, secretario general del SUTEP, luego de que cuestionara la revisión de la ley que contempla el aumento de pensiones, y lo invitó a abordar el tema con serenidad.

"Invito al señor de SUTEP (Lucio Castro) al MEF para conversar de manera civiliizada (...), la próxima semana con calma, y ver como de manera racional subir las pensiones (...). Por supuesto que hay un objetivo. Lo que no puede ocurrir es que suban de tal manera que cueste S/ 9,800 millones anual", afirmó.

Sesión sería con Lucio Castro, secretario general de SUTEP

Incremento de pensión es poco factible

El funcionario añadió que dicho aumento sería inviable, pues, según las estimaciones, el desembolso requerido sería considerablemente mayor al costo de atender los daños ocasionados por el fenómeno de El Niño en varias ocasiones.

"Queremos subir las pensiones, pero no podemos hacerlo de esa manera. Eso costaría S/ 9,800 millones por año cuando, por El Niño vamos a invertir S/ 2,500 millones. Y es equivalente a como si tuviésemos cuatro fe´nomenos El Niño. No hay manera de cumplir eso", precisó.

Ministro Cuba reconoce que los recursos destinados a las medidas ante El Niño son altas

Sujeto a la economía

En esa misma línea, indicó que sí habrá mejoras si la economía nacional mantiene una trayectoria estable y favorable, lo que permitiría incrementar las pensiones de manera gradual.

"Van a haber mejores pensiones, si la economía sigue creciendo como lo está haciendo. Afortunadamente, la economía se viene desempeñando con buenos números y va a permitir en un futuro tener mejores pensiones", sostuvo.

En diálogo con Exitosa, el ministro de Economía, Elmer Cuba, exhortó al SUTEP a instalar una mesa de diálogo para evaluar la ley que fija en S/ 3,500 las pensiones de los maestros. Cuba consideró inviable el monto planteado, pero no descartó futuros aumentos, sujetos a la capacidad fiscal del país, tras anunciar que la norma será remitida al Tribunal Constitucional para su revisión.