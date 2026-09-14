Rafael Belaúnde: ministro de Defensa sustentó pedido para que las FF. AA. intervengan contra bandas

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, acudió a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Congreso para sustentar el pedido de delegación de facultades legislativos presentado por el Poder Ejecutivo. Durante su intervención en la Sala Grau del Palacio Legislativo, el titular del sector detalló los alcances de la iniciativa que solicita la delegación de facultades por un periodo de 120 días en diversas materias clave para la seguridad nacional.

Declaración de grupos hostiles y combate al crimen organizado

El Gobierno busca habilitar un marco legal adecuado para que el Consejo de Ministros esté facultado para declarar formalmente como "grupo hostil" a aquellas organizaciones criminales que posean capacidad letal, armamento de guerra y control sobre economías ilícitas. Entre las actividades delictivas comprendidas en esta medida se encuentran la minería ilegal, el narcotráfico y la trata de personas, las cuales vienen afectando la estabilidad de diversas regiones del país.

Durante la exposición ante el grupo de trabajo parlamentario, se precisó que esta denominación aplicaría de forma directa a bandas de alcance nacional y transnacional de alta peligrosidad. Entre las mafias señaladas dentro de este alcance figuran redes delictivas como el Tren de Aragua, Los Pulpos, La Jauría, el Comando Vermelho y Los Choneros, las cuales operan en distintos puntos del territorio.

Al calificar a estas redes como grupos hostiles, se busca permitir que las Fuerzas Armadas utilicen su propia inteligencia militar para desplegar operaciones directas contra sus cabecillas y objetivos de alto valor. De esta manera, las Fuerzas Armadas podrán actuar con todo el poder militar frente a las mafias organizadas dentro del marco de las facultades solicitadas.

#EnVivo El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, sustenta el pedido de facultades ante la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados: "Esto permitiría que las FF. AA. actúen, directamente, y con poder militar, contra las organizaciones criminales"



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Apoyo a la Policía Nacional y trámite en el Congreso

La propuesta del Poder Ejecutivo abarca también disposiciones orientadas a regular la participación temporal del personal militar en tareas de apoyo a la Policía Nacional del Perú. Estas acciones se enfocarán principalmente en el resguardo de la seguridad ciudadana y en el control estratégico de los establecimientos penitenciarios del país.

La iniciativa plantea un esquema de trabajo articulado entre los sectores de Defensa e Interior para optimizar los recursos logísticos y de personal en las zonas de mayor incidencia delictiva. El objetivo central consiste en neutralizar el avance de la criminalidad mediante un despliegue operativo de mato alcance e impacto.

Ante la urgencia de la materia, la Comisión de Constitución acordó mantenerse en sesión permanente para agilizar la elaboración y votación del dictamen correspondiente. Esta decisión se tomó luego de que la presentación del ministro fuera reprogramada con el fin de priorizar el debate sobre la seguridad nacional.

En ese sentido, Rafael Belaúnde reafirmó el compromiso del Ejecutivo para dotar a las Fuerzas Armadas de las herramientas legales necesarias para enfrentar a la delincuencia organizada y garantizar el orden interno en el país.