Facultades legislativas: Comisión de Constitución debatirá predictamen final tras semana de representación

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú), anunció que en dos semanas volverá a debatirse el pedido de facultades legisaltivas solicitado por el Gobierno.

En su sesión llevada a cabo este lunes 14 de septiembre, la diputada mencionó que hasta esta semana esperará los informes de las comisiones,las cuales en su gran mayoría han rechazado la posibilidad de respaldar el pliego de 66 puntos del Poder Ejecutivo.

Predictamen se elaboraría desde el 28 de septiembre

La titular del grupo de trabajo parlamentario indicó que en los próximos días será imposible abordar el pedido del Gobierno que tiene como finalidad legislar en materias de seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario, simplificación administrativa, entre otras.

Según argumentó, entre el 21 y el 25 de septiembre se llevará a cabo la segunda semana de representación del Período Anual de Sesiones 2026-2027, por lo que imposibilitará a los diputados asistir a la Comisión para finiquitar la posición final sobre el pedido de facultades legislativas.

"Hasta esta semana vamos a recibir los informes y/o significa que la siguiente semana tenemos que empezar ya a contar con los documentos necesarios para finalmente debatir en esta Comisión. En ese sentido, la siguiente semana, habiendo algún caso, que algún miembro no pueda participar y no haya un suplente habilitado, es preferible que la sesión de evaluación del predictamen que se elabore desde esta mesa se realice desde el lunes siguiente a la semana de representación", puntualizó.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La presidenta de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, Giannina Avendaño, anunció que la revisión del pedido del Ejecutivo para delegar facultades legislativas se retomará tras la semana de representación.



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¿En qué consiste la semana de representación?

Es importante señalar que, las semana de representación está contemplada en el inciso f) del artículo 26 de los reglamentos de ambas cámaras, el cual establece cinco días laborables continuos durante cada mes para que los legisladores puedan trasladarse a sus respectivas circunscripciones u otras zonas del país, a fin de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo con las normas vigentes.

Asimismo, deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones con los entes del Poder Ejecutivo.

Durante dicho periodo no se realizan sesiones ordinarias del Pleno ni de las comisiones. Las actividades deben ser informadas y los viajes de cada congresista serán para cualquier parte del país, individualmente o en bancada.

El debate continúa abierto en el Congreso, mientras que la presidenta Keiko Fujimori solicitó nuevamente la aprobación del pedido de facultades, frente a la negativa recibida por una serie de comisiones ordinarias en Diputados.