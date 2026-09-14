Ministro de Vivienda pide aprobar las facultades: "Piensen que no solo se trata de El Niño y la inseguridad"

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este lunes 14 de septiembre, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, realizó la inspección de la atarjea en Sedapal y descolmatación del río Rímac, como parte de sus acciones de prevención ante la llegada del fenómeno El Niño y opinó sobre las facultades legislativas.

Ministro de Vivienda inspecciona atarjea de Sedapal

Como parte de una acción de prevención ante la emergencia por el fenómeno El Niño, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas visitó el distrito de Ate para inspeccionar el mantenimiento de la Bocatoma, una infraestructura estratégica para garantizar el abastecimiento de agua potable en Lima y Callao.

Frente a ello, el titular del sector hizo énfasis en la necesidad de proveer agua a los millones de peruanos que no pueden acceder a este recurso primordial.

"Estamos entrando en un proceso de reforzamiento de la empresa. Eso no quiere decir, de ninguna manera, que se trate de una privatización. Estamos reforzando la empresa para que funcione mejor y podamos dotar de agua domiciliaria a los 3 millones de limeños que todavía no cuentan con este servicio", detalló.

Mauricio Arnillas se pronuncia ante el pedido de facultades legislativas

Hasta la fecha, la Cámara de Diputados del Congreso han rechazado el pedido de facultades del Gobierno de Keiko Fujimori. Ante esta situación, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, pidió que reflexionen y recordó que el país se encuentra en emergencia.

"Yo espero que la Cámara de Diputados aprueben las medidas que nosotros hemos presentado que son 12, son hiper urgentes. Hay muchos peruanos, 9 millones que no tienen el servicio de agua potable, por lo tanto, eso también es una emergencia en este sector", afirmó el ministro.

El titular del sector, señaló que los diputados deben considerar que los problemas del país requieren de esta aprobación. Asimismo, destacó que uno de los principales desafíos es garantizar la adecuada administración del agua a los ciudadanos que lo requieren.

"Necesitamos que los diputados piensen que no solamente se trata de El Niño, de la inseguridad ciudadana, también se trata de todos los problemas que tenemos en el país y uno de ellos es la dotación de agua potable", expresó Mauricio Arnillas.

Finalmente, luego que el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas visitara la atarjea de Sedapal, brindó declaraciones para señalar la importancia en que el Congreso apruebe las facultades legislativas para garantizar los avances relacionados con el servicio de agua potable.