Comisión de Economía de la Cámara de Diputados votará el 16 de septiembre el informe de pedido de facultades

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados postergó para este miércoles 16 de septiembre la votación del informe, solicitado por la Comisión de Constitución, con referente al pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno.

El grupo de trabajo parlamentario que preside el diputado José Miguel Marcelo Salazar (Ahora Nación) adoptó dicha posición tras considerar inviable otorgar las facultades en ninguno de los 16 extremos de competencia.

Posiciones sobre la propuesta de eliminación de tasas de interés

Uno de los puntos que más cuestiona la Comisión es la propuesta del Poder Ejecutivo para eliminar el tope a las tasas de interés, que actualmente fija que los bancos cobren hasta 114 %. En ese sentido, el informe cuestiona que eliminar el tope a las tasas de interés vaya a implicar créditos más baratos o en un mayor acceso al financiamiento.

Este es el informe de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados que concluye que no es viable otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo. pic.twitter.com/L7BaHU987a — Sofía López (@SofiaLopezLl) September 14, 2026

Según el texto, las tasas promedio que cobran bancos, financieras y cajas municipales se encuentran por debajo del límite vigente, por lo que los casos de créditos con tasas elevadas no serían suficientes para justificar una eliminación general del tope.

Además, advierte que una mayor oferta de crédito no necesariamente implica mayor bienestar si termina elevando la carga financiera o el sobreendeudamiento de los usuarios.

Por su parte, la diputada Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) planteó una cuestión previa para retirar del informe la eliminación de los topes a las tasas de interés, además de otros temas vinculados con nuevos productos financieros y remediación ambiental. No obstante, su iniciativa fue rechazada con nueve votos a favor y 11 en contra.

Cabe señalar que, el pedido del Poder Ejecutivo abarca 16 materias, entre ellas la formalización de micro y pequeñas empresas, factoring, financiamiento de emprendimientos, modernización societaria, financiamiento agrario, tasas de interés, finanzas abiertas, remediación ambiental, asociaciones público-privadas, infraestructura, regímenes tributarios empresariales, aduanas y obras por impuestos.

Bancadas de oposición plantean nuevo pedido de facultades al Gobierno

Las bancadas de Obras, Ahora Nación y Juntos por el Perú enviaron un oficio al primer ministro Luis Galarreta para solicitarle el envío de un nuevo proyecto de delegación de facultades legislativas, a fin de que contengan de "forma expresa y prioritaria" materias de lucha contra el crimen y gestión de riesgo de desastres ante el Fenómeno El Niño.

El último viernes, 11 de septiembre, los voceros de la Cámara de Diputados Víctor Piñán (Obras), César Holguín (Ahora Nación) y Ernesto Zunini (Juntos por el Perú), a través de un pronunciamiento conjunto, pidieron que se restrinja la actual iniciativa del Poder Ejecutivo, con la finalidad de abordar los temas de consideradados como "urgentes".

En el documento, los diputados precisaron la existencia de un "posible riesgo" referido a que el Senado "distorsione el trámite bicameral" de la delegación de facultades legislativas que ya fue sometida a debate. Asimismo, recuerda que siete comisiones de la Cámara de Diputados se han opuesto a otorgar este mecanismo constitucional.

El debate continúa abierto en el Parlamento, mientras que la presidenta Keiko Fujimori solicitó nuevamente la aprobación del pedido de facultades.