Bancada Obras tras reunión con Galarreta: "Nuestra agenda prioritaria es seguridad y el fenómeno El Niño"

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La bancada del partido Obras en la Cámara de Diputados se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y un equipo de ministros para evaluar la solicitud de delegación de facultades legislativas presentada por el Poder Ejecutivo.

Priorización de seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño

Tras la cita de trabajo, el vocero del grupo parlamentario, Víctor Piña, precisó el enfoque que mantendrán frente al pedido de la PCM para responder a los principales problemas del país. El encuentro contó con la participación de los titulares de Defensa, Interior, Producción, Justicia, Desarrollo Agrario y Vivienda.

La intención del Gobierno es obtener herramientas para encarar la criminalidad organizada , impulsar proyectos de desarrollo y mitigar el impacto de las emergencias climáticas.

"La agenda prioritaria es, nuevamente señalamos, seguridad ciudadana y fenómeno El Niño son los dos temas más urgentes que deben ser discutidos dentro de la Cámara de Diputados", señaló el vocero Víctor Piña tras concluir la reunión con el Gabinete Ministerial.

Ante el despliegue del Ejecutivo, el portavoz de la bancada remarcó que el análisis de la solicitud se enfocará de manera estricta en los puntos más urgentes para la nación. Los legisladores de Obras continuarán coordinando para determinar qué pedidos específicos deben ser respaldados dentro del paquete normativo presentado.

#EnVivo La bancada Obras de la Cámara de Diputados informó que continuará discutiendo a la interna si se otorgará el pedido de facultades al Ejecutivo: "Previo a la semana de representación le daremos una respuesta"



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Bancada Obras evalúa pedido de las facultades y resalta gesto del Ejecutivo

Durante la sesión, los representantes de la bancada interrogaron a los ministros sobre el alcance de las medidas y la posibilidad de adherir nuevos puntos a las materias prioritarias. El grupo parlamentario reconoció la disposición de las autoridades para acudir directamente al recinto legislativo a sustentar sus propuestas.

"Hay un gesto democrático por parte del Ejecutivo en venir al Congreso de la República y tratar de ver que puntos pueden adherirse a estos temas que ya hemos señalado que son el tema de seguridad y fenómeno El Niño. Sin embargo, nuestros colegas diputados de Obras han preguntado a los ministros que han venido que puntos se pueden adherir", señaló Piña.

Respecto a la decisión final sobre el otorgamiento de las facultades, la representación parlamentaria confirmó que no habrá un pronunciamiento inmediato. La agrupación sostendrá jornadas de debate interno durante los próximos días para definir una postura unificada antes de iniciar sus actividades oficiales en la semana de representación.

"Estamos considerando a la interna, va a formar parte de una discusión en el transcurso de esta semana previa a la semana de representación donde ya tendremos que dar una respuesta al Ejecutivo", indicó el portavoz.

En ese sentido, la bancada Obras comunicará su decisión final sobre la delegación de facultades legislativas una vez culminado el análisis interno de las propuestas enviadas por la cartera de la presidenta Keiko Fujimori.