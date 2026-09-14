Diputada del Buen Gobierno es captada intimidando a fiscalizadora en Huaral: "Vas a perder tu trabajo"

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Una nueva controversia envuelve a la bancada de El Buen Gobierno (PBG). Un reciente reportaje expuso la conducta de la diputada Milagros Karina Santana Vera, representante por Lima Provincias, quien fue captada intimidando a una fiscalizadora municipal en el distrito de Huaral.

La parlamentaria arremetió contra la inspectora por registrar en video el desarrollo de una intervención en la vía pública donde se hallaba involucrada su unidad particular.

"Vas a perder tu trabajo"

Los hechos, según lo reportado por el dominical Panorama, ocurrieron el pasado sábado 5 de septiembre en el Boulevard Solar de Huaral. De acuerdo con las imágenes y los registros del caso, la parlamentaria ingresó y estacionó su vehículo en un área estrictamente prohibida para el tránsito vehicular.

En el lugar, un efectivo de Seguridad del Estado —asignado formalmente a la custodia de la legisladora— fue registrado ayudando a manipular y subir a las mascotas de la parlamentaria a la unidad privada.

Al percatarse del operativo de fiscalización municipal y ver que una de las inspectoras grababa el hecho con su teléfono celular, la parlamentaria habría mostrado una actitud prepotente. Lejos de acatar la norma de tránsito, encaró a la trabajadora municipal y le advirtió abiertamente que "perdería su trabajo" por el solo hecho de registrar lo acontecido en la vía pública.

Intimidación a la prensa local y el rechazo de la ANP

La polémica escaló tras la difusión de las imágenes en medios locales de la provincia como Central de Noticias (del periodista Carlos Mesías), Huaral al Instante (Edmundo Campaña) y Huaralino Informado (Sally Chaquilano).

A través del Estudio Jurídico Santana Vera E.I.R.L. —bufete donde la legisladora figura como representante legal según SUNAT—, los comunicadores recibieron requerimientos intimidatorios vía WhatsApp en los que se exigía el "retiro inmediato" de los videos bajo advertencia de iniciar acciones legales y judiciales por supuesta vulneración al honor.

Ante ello, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) emitió un enérgico pronunciamiento rechazando el accionar del entorno legal de la parlamentaria. El gremio remarcó que los altos funcionarios del Estado están sometidos a un mayor umbral de escrutinio público y condenó el intento de subordinar la libertad de información a la autorización previa de la autoridad involucrada.

Contratación de un falso oficial de la Marina

Sumado al incidente de Huaral, el informe periodístico sacó a la luz serias irregularidades dentro de la planilla de su despacho parlamentario. Se cuestionó directamente la contratación de uno de sus asesores clave, quien de forma recurrente se atribuye haber sido oficial de la Marina de Guerra del Perú.

Sin embargo, las verificaciones confirmaron que dicho trabajador carece de tal grado militar e institucional, dejando en evidencia una posible falta de rigor e idoneidad en la selección del personal pagado con fondos del Estado.

Pese a los intentos de aclaraciones y reservas de declaraciones emitidas por ambos actores, el cúmulo de cuestionamientos no solo podría golpear la imagen de su bancada, sino también la del Parlamento, el cual aún tiene la dura tarea de revertir una desfavorable opinión públic heredada de la anterior gestión.