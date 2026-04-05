Elecciones Regionales y Municipales 2026: Reniec deberá entregar el padrón inicial al JNE hasta 17 de abril

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Como parte del cronograma electoral correspondiente a las elecciones regionales y municipales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció el plazo al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para que le remita el padrón inicial de votantes que serán parte de la jornada democrática del próximo domingo 4 de octubre.

Como se recuerda, el Gobierno convocó el pasado 7 de enero a los comicios que determinarán a las nuevas autoridades regionales y locales para el período 2027 - 2031.

¿Hasta cuándo el Reniec debe proporcionar el padrón inicial al JNE?

De acuerdo con la Resolución N.º 0643-2026-JNE, publicada este domingo 5 de abril en el Diario Oficial El Peruano, el Reniec tiene hasta el día 17 del mismo mes como fecha máxima para que le remita al JNE el padrón inicial, como parte de sus funciones de fiscalización enmarcadas en el artículo 178 de la Constitución Política del Perú.

En ese sentido, el dispositivo menciona los ítems que deberá tener en cuenta el Reniec al momento de presentar la referida nómina de ciudadanos, quedando establecida de la siguiente manera:

Código Único de Identificación Dígito de verificación Grupo de votación Primer apellido Segundo apellido Prenombres Fecha de nacimiento Ubigeo de nacimiento Sexo Código de grado de instrucción Domicilio actual Ubigeo actual (departamento, provincia, distrito y centro poblado -en este último caso, de corresponder-) Fecha de inscripción Fecha de emisión del DNI Fecha de caducidad del DNI Fecha del último trámite Fecha del último cambio de ubigeo Ubigeo y domicilio de procedencia (anteriores al cambio) Tipo de documento (DNI: convencional, de menor de edad, electrónico) Versión de DNI electrónico Fecha de vigencia del certificado digital del DNI electrónico Indicador de discapacidad del ciudadano Nombre del padre Nombre de la madre Número de DNI del padre (de los ciudadanos respecto de los que se cuente con tal información) Número de DNI de la madre (de los ciudadanos respecto de los que se cuente con tal información) Archivos que contengan las fotografías (de no contar con la imagen o se trate de imagen en blanco, indicar el motivo que sustente su ausencia) Archivos que contengan las firmas (de no contar con la imagen o se trate de imagen en blanco, indicar el motivo que sustente su ausencia) Archivos que contengan las huellas (de no contar con la imagen o se trate de imagen en blanco, indicar el motivo que sustente su ausencia)

Es importante mencionar que, en concordancia con el artículo 201 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), el padrón electoral deberá cerrarse 180 días calendario antes de la fecha de la elección; es decir, el martes 7 de abril de 2026.

Otras fechas destacadas

De acuerdo con el cronograma electoral que fuera aprobado el pasado 2 de enero del 2026 por el JNE, se destacan otros hitos en el marco de la jornada electoral que definirá la elección de las autoridades para los próximo cuatro años, desde el 1 de enero del 2027. En ese sentido, se mencionan las siguientes fechas claves:

9 de abril : fecha límite para que las organizaciones políticas entreguen sus candidaturas finales ante la ONPE.

: fecha límite para que las organizaciones políticas entreguen sus ante la ONPE. 7 de mayo : fecha límite para la remisión del padrón electoral.

: fecha límite para la remisión del padrón electoral. 17 de mayo : día de elecciones primarias .

: . 24 de mayo : día de elecciones primarias .

: . 1 de junio: fecha máxima de proclamación de resultados de las elecciones primarias.

Asimismo, está establecido, que hasta el 6 de junio se deberá aprobar el padrón electoral definitivo; además, el 16 del mismo mes se cierra el ROP y los partidos deberán presentar oficialmente a sus candidatos políticos.

El sorteo de miembros de mesa será el 26 de julio, el 5 de agosto es la fecha límite para la publicación de candidatos admitidos y para formular el retiro de listas y renuncias. El 20 de agosto, es la fecha límite para que se resuelvan las tachas y exclusiones en primera instancia.

Finalmente, hasta el 4 de septiembre es la fecha para resolver las apelaciones de las tachas y exclusiones, el 5 de septiembre es la fecha límite para que las candidaturas queden inscritas y hasta el 3 de octubre es la fecha para que los candidatos se excluyan por situación jurídica.