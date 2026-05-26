Partido Obras de Ricardo Belmont respaldará a Roberto Sánchez en segunda vuelta: "Es tiempo de unir al Perú"

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Partido Cívico Obras, que presentó a su fundador Ricardo Belmont Casinelli como candidato a la Presidencia, anunció a la opinión pública que respaldará a Roberto Sánchez en la segunda vuelta, a realizarse el próximo domingo 7 de junio.

Partido Obras respaldará a Roberto Sánchez en segunda vuelta

En un comunicado oficial, refrendado por el secretario general Daniel Hugo Barragán, el Partido Cívico Obras justificó su respaldo a la candidatura presidencial y a la plancha de Juntos por el Perú basándose en un principio de la organización, que dice: "Primero la Patria, segundo el Partido y tercero las personas".

Asimismo, señaló que su postura política de cara a la segunda vuelta en las Elecciones 2026 se sostiene en la necesidad de que el Perú tenga una "reconciliación nacional" y una "estabilidad democrática" para así superar la grave polarización política y social que atraviesa.

"Por estas y muchas otras razones, el Partido Cívico Obras ha decidido respaldar al Partido Político Juntos por el Perú y a su candidato presidencial Roberto Sánchez, este respaldo se otorga con absoluta responsabilidad democrática y compromiso con el país", se lee en el mensaje.

La organización política de Ricardo Belmont culmina su pronunciamiento anunciado que sus representantes elegidos para la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores ejercerán una "labor firme de vigilancia y fiscalización". Finalmente, indican que el Perú merece "paz, justicia, unidad y volver a creer en sí mismo".

"Es tiempo de volver a unir al Perú. De reencontrarnos como hermanos, de recuperar la confianza perdida y de construir, entre todos, una patria donde nuestros hijos puedan crecer con oportunidades, libertad y esperanza", enfatiza el partido.

Cabe recordar que el Partido Cívico Obras ocupó el cuarto lugar en la primera vuelta electoral según el conteo oficial de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Comunicado del Partido Cívico Obras. Foto: difusión

Ahora Nación y Buen Gobierno definen su postura

A medida que se aproxima el domingo 7 de junio, las organizaciones políticas que más votos obtuvieron en la primera vuelta expresan su postura política y resuelven dudas acerca de si endosaran a Keiko Fujimori o Roberto Sánchez.

Mientras Ahora Nación, partido de Alfonso López Chau, ha anunciado su respaldo a la candidatura de Sánchez; el Partido del Buen Gobierno, de Jorge Nieto, indicó que viciará su voto por desconfianza a los dos candidatos.

En ese mismo contexto, el Partido Cívico Obras de Ricardo Belmont anunció que respaldará a Juntos por el Perú y a su candidato presidencial Roberto Sánchez en la segunda vuelta electoral.