Antauro Humala reafirma apoyo a Roberto Sánchez y minimiza a Pedro Francke: "Es un individuo"

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

Antauro Humala reafirmó su apoyo al candidato presidencial de Juntos Por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, y minimizó a Pedro Francke, luego de que este último asegurara que no lo conoce en entrevista con Exitosa.

Antauro Humala califica de "individuo" a Pedro Francke

El último lunes, 25 de mayo, el integrante del equipo técnico de Juntos Por el Perú, Pedro Francke, sostuvo una entrevista con nuestro medio en la que aseguró no conocer la líder etnocacerista afirmando que "no ayuda al país" y que "suelta ideas absurdas, violentas" las cuales consideró que "no le hacen ningún favor al Perú".

Horas después, durante una conferencia de prensa, Humala Tasso fue consultado sobre las expresiones del exministro de Economía de Pedro Castillo y tuvo una contundente respuesta al calificarlo como "un individuo".

"Francke es un individuo, nosotros somos un partido y según las encuestas que nos tienen bronca o como enemigos representamos a la mitad del electorado que votó por el candidato Roberto Sánchez que obtuvo casi dos millones de votos. Entonces, yo creo que ahí está la respuesta, Francke es una sola persona y el nacionalismo es por lo menos un millón de electores", enfatizó.

En ese sentido, lamentó lo expresado por el economista debido a que considera que los nacionalistas son un grupo "etario" asegurando que sí pueden convivir junto con la izquierda. Además, aclaró que el apoyo a Juntos Por el Perú "es como partido, no como persona".

"Nosotros a diferencia de otras personas no estamos con ningún cargo simplemente lo anotamos y lo agradecemos. Tal y como sucedió la anterior vez con Perú Libre que también apoyamos sin pedir nada a cambio, ese es el sentido nacionalista, generoso por convicción, nada más", alegó Antauro Humala.

Pedro Francke se pronuncia sobre Antauro Humala

Ayer, el miembro del equipo técnico de JPP, Pedro Francke sostuvo un diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro' en el que fue consultado por Antauro Humala. Al respecto, desde su óptica tuvo una contundente respuesta sobre el representante del nacionalismo.

"No lo conozco, nunca en mi vida lo he visto, si lo veo un día le diré: 'Señor, ¿por qué no se va a su casa mejor?'. No ayuda al país, Antauro suelta ideas absurdas, violentas que creo que al Perú no le hacen ningún favor", opinó.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, Pedro Francke, señaló que no conoce personalmente a Antauro Humala y criticó sus planteamientos, calificándolos de ideas "locas, absurdas y violentas" que no contribuyen al... pic.twitter.com/0wCkGUn4Pr — Exitosa Noticias (@exitosape) May 25, 2026

Luego de que Pedro Francke, integrante del equipo técnico de Juntos Por el Perú, manifestara que Antauro Humala "no ayuda al país" y que "suelta ideas absurdas, violentas", en conferencia de prensa el líder etnocacerista minimizó al economista y lo catalogó como un individuo.