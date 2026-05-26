SISMO sacude el sur del Perú HOY, 26 de mayo: AQUí el epicentro y la magnitud, según el IGP

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sismo remece Perú hoy, 26 de mayo. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro exacto del último movimiento telúrico que sorprendió a la ciudadanía en la mañana de este martes, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). ¿Lo sentiste?

¿Cuál fue la magnitud del sismo sentido hoy en Perú?

La actividad sísmica no da tregua en el territorio nacional. Tras el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Ica el último martes 19 de mayo, las autoridades siguen con los monitoreos de los movimientos telúricos que se registran en el país, ya que como se recuerda, nos encontramos ubicados en el denominado 'Cinturón de Fuego del Pacífico', donde la fricción constante de las placas tectónicas genera este tipo de liberaciones repentinas de energía.

Es así como el Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, a través de sus redes sociales, precisó que un reciente sismo se sintió alrededor de las 9:47 a.m. de este martes 26 de mayo con una magnitud de 3.7, precisamente a 25 kilómetros al sur de Atico, Caravelí, en Arequipa, departamento también conocido como la 'Ciudad Blanca'.

Asimismo, las autoridades precisaron que el temblor se dio con una profundidad de 15 kilómetros y un nivel de intesidad II-III grados en la escala de Mercalli Modificada. Ante esta situación, exhortaron a la ciudadanía a mantener siempre la calma.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0313

Fecha y Hora Local: 26/05/2026,09:47:48

Magnitud: 3.7

Profundidad: 15 km

Latitud: -16.42

Longitud: -73.70

Intensidad: II-III Atico

Referencia: 25 km al S de Atico, Caravelí - Arequipahttps://t.co/LrQDIjcDrk — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 26, 2026

Sismo de magnitud 3.7 en Arequipa: ¿Cuál fue el epicentro?

Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci precisó que el epicentro del temblor sentido este 26 de mayo con magnitud 3.7 fue en el mar. Asimismo, las autoridades de Defensa Civil informaron que no se han reportado daños estructurales graves ni víctimas humanas hasta el momento por el "remezón".

Epicentro del sismo sentido hoy en Arequipa.

Sismo en Perú: ¿Qué llevar en la mochila de emergencia?

El Indeci reitera la importancia de la prevención activa. Ante la constante actividad de sismos en el Perú, cada hogar debe contar con una mochila de emergencia equipada con lo indispensable:

Artículos de primera necesidad: Agua embotellada (1 litro por persona) y alimentos enlatados no perecibles, galletas.

Higiene y salud: Botiquín de primeros auxilios (alcohol, gasas, vendas), mascarillas y medicamentos específicos.

Herramientas: Linterna, radio portátil a pilas, mantas de abrigo.

Es así como el IGP reportó que un sismo sacudió el sur del Perú en la mañana de este martes 26 de mayo. De acuerdo a su último reporte, el movimiento telúrico fue de magnitud 3.7 a 25 kilómetros al sur de Atico, Caravelí, en Arequipa.