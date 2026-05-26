Multa por no votar en la segunda vuelta 2026: Conoce AQUÍ cuánto pagarás si faltas el 7 de junio

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿No irás a votar en la segunda vuelta de las Elecciones 2026 programada para el 7 de junio? Conoce el monto exacto de la multa por no acudir a sufragar en esta nueva jornada electoral, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Elecciones 2026: ¿Cuánto es la multa por no votar el 7 de junio?

A solo dos semanas de llevarse a cabo la segunda vuelta de las Elecciones 2026 para elegir al próximo presidente del Perú entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la ciudadanía tiene una nueva interrogante sobre estos comicios programados para el 7 de junio.

¿El monto de la multa por no acudir a votar varió o es la misma que la que se precisó para las elecciones del pasado 12 de abril? Ante esta situación, el JNE, en primer lugar, recordó a todos que el sufragio mantiene carácter obligatorio para peruanos entre 18 y 69 años, y advirtieron que la inasistencia genera multas económicas y restricciones administrativas.

Seguidamente, resaltó que el precio de cada multa se mantiene tal como el que se estableció para quienes no acudieron a votar en la primera vuelta: el monto a pagar no es fijo para todos los ciudadanos; se calcula de manera escalonada en función de la clasificación socioeconómica del distrito que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI), bajo los criterios del INEI y el valor de la UIT vigente.

De esa manera, la escala de multas por omisión al voto para este 7 de junio quedaría de la siguiente manera:

Distritos "No pobres": S/ 110.00 (equivalente al 2% de la UIT).

S/ 110.00 (equivalente al 2% de la UIT). Distritos catalogados como pobres: S/ 55.00 (equivalente al 1% de la UIT).

S/ 55.00 (equivalente al 1% de la UIT). Distritos de "Pobreza extrema": S/ 27.50 (equivalente al 0.5% de la UIT).

Restricciones por no pagar multa electoral

La entidad liderada por Roberto Burneo también recordó a la ciudadanía que tener una multa electoral pendiente podría generar dificultades en diversos procedimientos oficiales, entre ellos:

Imposibilidad de realizar trámites en entidades públicas.

en entidades públicas. Dificultades para obtener documentos oficiales.

Restricciones en gestiones administrativas ante el Estado.

ante el Estado. Restricciones en ciertas operaciones bancarias o comerciales.

Limitaciones en procesos judiciales y administrativos.

Las autoridades electorales también resaltaron que quienes fueron designados miembros de mesa y no cumplieron esa función enfrentan una multa de S/ 275.

Consulta tu local de votación: ¿Dónde votarás en segunda vuelta?

Para verificar si tu local de votación varió y te toca sufragar en otro lugar, puedes ingresar al siguiente LINK oficial de la ONPE para tu consulta electoral y seguir estos sencillos pasos:

Al ingresar a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio deberás colocar tu número de DNI. Clic en consultar. Una vez digitado el número, el sistema te indicará el centro de votación asignado, la dirección exacta y el número de mesa de sufragio. También podrás saber si fuiste elegido miembro de mesa.

Este domingo 7 de junio, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para participar en la segunda vuelta electoral. El JNE reveló cuánto será la multa que deberán pagar quienes no vayan a votar en sus respectivas mesas de sufragio.