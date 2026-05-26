Ejecutivo autoriza viajes del canciller y del titular del Mindef: Ministros irán a Chile y Ecuador, respectivamente

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este martes 26 de mayo, el Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, autorizó los viajes de los titulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, y del Ministerio de Defensa, Amadeo Flores, a Chile y Ecuador, respectivamente.

Canciller Carlos Pareja viajará a Chile

El viaje del canciller Carlos Pareja fue oficializado a través de la Resolución Suprema N° 158-2026-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. En tanto dure su ausencia en el cargo, se ha dispuesto encargar su despacho al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.

El ministro de RR.EE. viajará en comisión de servicios a la ciudad de Santiago en Chile, con motivo de participar de una reunión de alto nivel sobre coordinación regional frente al crimen organizado transnacional. El costo total del viaje será de 2.354 dólares (1.514 USD destinados a los pasajes aéreos y 740 USD en viáticos).

En esta reunión de alto nivel se contará con la participación de altas autoridades de Argentina, Bolivia, Ecuador y Chile, con la finalidad de generar un espacio de diálogo y concertación orientado a fortalecer la cooperación regional frente a los desafíos que plantea el crimen organizado.

"Autorizar el viaje, en comisión de servicios, del Embajador en el Servicio Diplomático de la República, CARLOS JOSE PAREJA RIOS, Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, a la ciudad de Santiago, República de Chile, del 27 al 28 de mayo de 2026, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Suprema", indica el documento.

Ministro de Defensa, Amadeo Flores, viajará a Ecuador

Por otro lado, el viaje del ministro de Defensa, Amadeo Flores, fue oficializado a través de la Resolución Suprema N° 160-2026-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. En tanto se ausente en el cargo, se ha dispuesto encargar su despacho a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Norka Vásquez Dávila.

El titular del Mindef viajará en comisión de servicios desde la ciudad de Tumbes a la ciudad de Arenillas, en Ecuador, con motivo de participar en una reunión con su homólogo en dicho país para definir la ejecución de operaciones coordinadas entre ambas Fuerzas Armadas en la zona de la frontera. El costo total del viaje será de 370 dólares.

"Autorizar el viaje al exterior, en comisión de servicios, del señor AMADEO JAVIER FLORES CARCAGNO, Ministro de Estado en el Despacho de Defensa, a la ciudad de Arenillas, República del Ecuador, el 28 de mayo de 2026, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Suprema", se lee en el documento.

En conclusión, el Ejecutivo autorizó los viajes de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa a Chile y Ecuador, respectivamente.