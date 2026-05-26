Jorge Nieto rechaza ser "tibio" por promover el voto viciado: "Me da risa, solo expresan sus frustraciones"

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, respondió a las críticas por promover el voto viciado en segunda vuelta y sostuvo que quienes le dicen "tibio" desconocen de las decisiones que ha tomado cuando cumplía cargos públicos.

"¿Fui tibio para atender la emergencia del Niño Costero y unir al país en una sola fuerza? ¿Fui tibio para renunciar al Ministerio de Defensa cuando me pareció que estaban haciendo las cosas de manera incorrecta? Me da risa. No siguen mi biografía corta. Simplemente expresan sus frustraciones", señaló.

Nieto descarta que críticas de ser "tibio" le afecten

En el programa Hablemos Claro, Nieto se pronunció ante las críticas que ha recibido por algunos ciudadanos después de anunciar que su partido no votará ni por Keiko Fujimori ni por Roberto Sánchez. Según expresó, aquellos comentarios no lo doblegan en su postura y solo causan más fortaleza en él.

"Un nivel de intolerancia muy grande, piensan que con insultos me van a hacer menos, me voy a retirar. Todo lo que hacen es ponerme hierro en el alma. Eso no me afecta en absoluto", dijo en conversación con Nicolás Lúcar.

Asimismo, el excandidato presidencial se mostró tajante al decir que sus críticos que sugieren la existencia de un pacto con Fuerza Popular o Juntos por el Perú desconocen sobre su trayectoria política y las decisiones que ha tomado en su vida profesional.

"Que insinúen que tengo pactos con Keiko Fujimori cuando fui yo quien renunció al Ministerio de Defensa por un indulto que no me pareció humanitario, sino político, es hablar contra toda evidencia", refirió.

Jorge Nieto critica a aliados de Roberto Sánchez

En la charla, Jorge Nieto también cuestionó a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez de cara a la segunda vuelta electoral indicando que ambos "son un riesgo para la democracia". En ese sentido, el excandidato criticó la presencia de aliados de Sánchez como Antauro Humala y miembros del MOVADEF.

"Uno de los aliados que ahora esconden es Humala. ¿Qué nos promete? Paredón, marihuana y Estado teocrático tahuantisuyano ¿Qué es esto? Estamos en el siglo XXI y es un aliado fundamental. Y lo mismo la presencia en el Congreso de gente que viene del MOVADEF y de Sendero Luminoso", sostuvo.

En conclusión, el excandidato presidencial Jorge Nieto sostuvo que quienes lo critican de "tibio" desconocen su trayectoria profesional y solo "expresan sus frustraciones".