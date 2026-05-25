José Recoba Martínez cuestionó severamente el papel que desempeñó el exmandatario, Pedro Castillo, durante su gestión

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

Las declaraciones de José Recoba Martínez, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, volvieron a poner sobre la mesa el debate sobre la figura del expresidente Pedro Castillo.

En diálogo con Exitosa, el representante fujimorista cuestionó severamente el papel que desempeñó el exmandatario durante su gestión y sostuvo que su caída política fue consecuencia directa de sus propias decisiones y limitaciones.

Recoba fue enfático al referirse al exjefe de Estado, descartando que su situación actual responda a factores externos o a una supuesta persecución política.

"Pedro Castillo es una víctima de su propia ignorancia", expresó de manera tajante durante la entrevista, dejando en claro su posición respecto al exgobernante.

Críticas al desempeño de Castillo

El vocero de Fuerza Popular señaló que la gestión de Castillo estuvo marcada por errores que, a su juicio, terminaron debilitando al país y afectando la institucionalidad democrática.

En ese sentido, consideró que el exmandatario no logró demostrar capacidad para conducir el Estado ni para enfrentar las crisis políticas que se presentaron a lo largo de su administración.

"Este tipo llegó a hacer un golpe de Estado, no para cambiar el curso de un país, sino para beneficiarse y ponerse a buen recaudo, porque ya le habían sacado todas sus atrapillas", sostuvo Recoba, al cuestionar el manejo político del entonces presidente.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, José Recoba Martínez, se refirió al exmandatario Pedro Castillo, a quien considera una "víctima de su propia ignorancia".



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Asimismo, indicó que muchas de las decisiones tomadas en ese periodo reflejaron desconocimiento sobre el funcionamiento del aparato estatal y terminaron agravando la inestabilidad política.

Debate sobre responsabilidad política

Durante la conversación, Recoba también se refirió a la narrativa que algunos sectores mantienen sobre Pedro Castillo, quienes consideran que el exmandatario fue víctima de intereses políticos. Sin embargo, el representante técnico rechazó esa lectura y afirmó que las responsabilidades recaen directamente sobre el propio exjefe de Estado.

"El hombre está donde está porque se lo ha ganado a pulso", manifestó.

Para el integrante de Fuerza Popular, el caso de Castillo debe servir como reflexión sobre la importancia de contar con autoridades preparadas para asumir el liderazgo del país y enfrentar escenarios complejos desde el poder.

Las declaraciones de José Recoba reavivan el debate en torno a la figura de Pedro Castillo y su accidentado paso por la Presidencia. Mientras persisten posiciones divididas sobre las causas de su caída, el vocero de Fuerza Popular insistió en que el exmandatario fue responsable de su propio destino político, marcando distancia con quienes sostienen que fue víctima de una persecución externa.