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Frontal con su postura

Jorge Nieto señala que la izquierda "tiene que hacer autocrítica" por elegir siempre al mal menor

El excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, cuestionó la estrategia de sectores de izquierda en las elecciones 2026. Afirmó que "alguna vez tienen que hacer autocrítica".

Jorge Nieto señala que la izquierda tiene que tener autocrítica
Jorge Nieto señala que la izquierda tiene que tener autocrítica (Foto: Composición Exitosa)

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 26/05/2026

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En diálogo con Exitosa, Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, cuestionó la estrategia política de sectores de izquierda en las elecciones. "La izquierda tiene que asumir las consecuencias de elegir permanentemente al mal menor (...) alguna vez tienen que hacer autocrítica", manifestó.

Jorge Nieto y su crítica a los partidos políticos de izquierda 

Tras conocerse que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarán a segunda vuelta electoral, el también exministro de Estado señaló que el partido con el que postuló a la Presidencia del Perú viciará su voto. 

Al respecto indicó que ello ha ocasionado que los partidarios de Fuerza Popular y Juntos Por el Perú lo "atacan" y que "revelan un nivel de intolerancia impresionante"  y que "permanentemente" le están insultando. 

Mientras que, opinó que la derecha lo que hace es "expresar su miedo quinquenal" debido a que considera que cada cinco años padecen el miedo de tener "un país con profundas desigualdades, con discriminación" en donde hay un sector que vota con mucho enojo porque no les favorece la situación.

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