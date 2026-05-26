Jorge Nieto señala que la izquierda "tiene que hacer autocrítica" por elegir siempre al mal menor

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, cuestionó la estrategia política de sectores de izquierda en las elecciones. "La izquierda tiene que asumir las consecuencias de elegir permanentemente al mal menor (...) alguna vez tienen que hacer autocrítica", manifestó.

Jorge Nieto y su crítica a los partidos políticos de izquierda

Tras conocerse que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarán a segunda vuelta electoral, el también exministro de Estado señaló que el partido con el que postuló a la Presidencia del Perú viciará su voto.

Al respecto indicó que ello ha ocasionado que los partidarios de Fuerza Popular y Juntos Por el Perú lo "atacan" y que "revelan un nivel de intolerancia impresionante" y que "permanentemente" le están insultando.

Mientras que, opinó que la derecha lo que hace es "expresar su miedo quinquenal" debido a que considera que cada cinco años padecen el miedo de tener "un país con profundas desigualdades, con discriminación" en donde hay un sector que vota con mucho enojo porque no les favorece la situación.

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