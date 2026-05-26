Querido periodista deportivo peruano sufre grave accidente y preocupa a fans: ¿Cuál es su estado de salud?

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un querido periodista peruano, que con un estilo único ha logrado convertirse en una de las figuras emergentes del periodismo deportivo peruano, ha visto su vida afectada debido a un grave accidente que sufrió, el cual ha ocasionado gran preocupación en su gran cantidad de seguidores.

Querido periodista peruano reveló que sufrió accidente

Este lunes 25 de mayo, el destacado comunicador nacional Rodrigo Castillo Bocanegra, popularmente conocido como 'Babidi Futbolero', dio a conocer que atraviesa un complicado cuadro de salud debido a un percance del cual fue víctima en la comodidad de su domicilio y que ha provocado secuelas físicas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el joven que estudió periodismo en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ha explicado a detalle lo suscitado afirmando que afrontará un escenario complejo durante los próximos días y que deberá tomar en cuenta las indicaciones que le han solicitado en el centro de salud en el que le atendieron.

"Estimados amigos y seguidores:Ayer sufrí un accidente en mi domicilio y, como consecuencia de ello, tengo una clavícula fracturada y una rodilla fisurada. Será una semana bastante complicada, pero confío en que, guardando reposo y siguiendo minuciosamente las indicaciones de mi doctor, podré volver pronto", se lee en un post de su cuenta oficial de Instagram.

A modo de conclusión, de acuerdo con el periodista, que ganó gran cantidad de fans en TikTok gracias a sus análisis deportivos, extendió su agradecimiento los gestos de solidaridad hacia su persona por lo que también aprovechó el momento.

"Muchas gracias por su gentil comprensión y apoyo en todo momento", finalizó el popular amigo del exfutbolista Andrés 'Cóndor' Mendoza junto a una fotografía en la que se evidencia claramente las consecuencias que le produjo este accidente doméstico.

Seguidores reacciona a post de periodista

Luego de compartir la desafortunada noticia, diversos seguidores de las redes sociales le dejaron comentarios positivos para que Rodrigo Castillo pueda salir adelante y sobrellevar de la mejor manera su recuperación.

"Pronta recuperación crack, pronto saldrás de esta", "Pronta recuperación tío Babidi", "Mucha fuerza", "Que te mejores tío Babidi", "Saldrás más fuerte", "Con calma te recuperarás rápido", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

¿Quién es Rodrigo Castillo?

Hay que resaltar que, Rodrigo Castillo es un periodista peruano egresado de la PUCP y que en poco tiempo logró gran popularidad con sus análisis de fútbol. Nació prematuro y los doctores le dieron solo 48 horas de vida debido a una osteogénesis, sin embargo, ha sobrepasado dicho episodio con resiliencia y valentía.

Como vemos, Un querido y popular periodista peruano sufrió un accidente generando gran preocupación en su comunidad de seguidores de las redes sociales. Fue él mismo el encargado de dar la noticia y explicó cuál es su estado de salud que lo perjudicó dejándole consecuencias físicas.