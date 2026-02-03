Gobierno de José Jerí anunciará Plan de Seguridad antes de Fiestas Patrias, afirma ministro de Justicia

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Justicia, Walter Martínez, anunció que el Plan de Seguridad Nacional, inicialmente programado para el mes de enero, será presentado "antes de Fiestas Patrias". Así lo dio a conocer tras la reunión con otros ministros de Estado aplazando el lanzamiento de este proyecto hasta en seis meses.

Plan de Seguridad Nacional se aplaza hasta julio

El lanzamiento del Plan de Seguridad Nacional continúa en espera mientras el crimen continúa. Tras la reciente reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el titular de Justicia precisó que la presentación de este proyecto se daría antes de Fiestas Patrias.

Ello, porque aún se continúa elaborando el proyecto de seguridad que inicialmente había sido programado para los primeros días de enero, según declaró el presidente José Jerí en reiteradas ocasiones.

Sin embargo, el proyecto enfocado en combatir el crimen tendrá que esperar en agravio de todos los peruanos. El ministro Martínez no precisó el motivo del retraso mas indicó que antes de 28 de julio se daría a conocer.

"Nosotros estamos trabajando incansablemente, mañana, tarde y noche, en la elaboración de este plan. Será antes de Fiestas Patrias", precisó Martínez a su salida de la PCM.

A poco de asumir la presidencia, Jerí informó que la elaboración y presentación de este plan nacional sería parte del legado de su gobierno en la lucha contra el crimen. "Esperamos que sea empleado también por quien gane las próximas elecciones", anunció a inicios de enero.

Sin embargo, la ejecución de este proyecto no sería asumido por el gobierno de José Jerí. Bajo la justificación de este programa nacional, Jerí emprendió un viaje por regiones e invitó a especialistas extranjeros para la elaboración de este plan de seguridad que continúa en la sombra.

Se aprueba creación de la SUNIR