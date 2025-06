Premier Arana minimiza denuncias contra Dina Boluarte: "Su trabajo siempre ha sido transparente"

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció sobre las diversas denuncias que enfrenta la presidenta Dina Boluarte durante su actual gestión. Esto se dio luego de una nueva sesión de Consejo de Ministros como todos los miércoles.

En primer lugar, el premier se refirió a los cuestionamientos que pesan contra la jefa de Estado respecto al silencio que ha mantenido ante la prensa en el último tiempo. Según su parecer, la mandataria se comunica con la gente a través de sus obras y sus apariciones pública.

Además, el presidente del Consejo de Ministros dejó en claro que en los últimos meses han intentado petardear el gobierno de Dina Boluarte Zegarra de todas las maneras posibles, pero que ninguna de ellas ha tenido los fundamentos necesarios ya que cuenta con orígenes débiles.

Incluso, estas denuncias fueron desestimadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República y aún no fueron debidamente sustentadas por el Ministerio Público.

"Incluso, el abogado de la presidenta ha expresado de manera clara como estas denuncias no han podido ser argumentadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ante la propia Fiscalía de la Nación. El tiempo le da la razón a la presidenta de que no ha cometido ningún delito, que no existe irregularidad en su gestión y por el contrario, su trabajo siempre ha sido transparente", añadió.