Arana defiende idea de programa dominical para Dina Boluarte: "Es legítimo, lo puede desarrollar"

La presidenta Dina Boluarte evalúa lanzar un programa dominical en la señal de TV Perú, según confirmó el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. Durante una reciente conferencia de prensa, el premier señaló que esta propuesta forma parte de las estrategias comunicativas que la jefa de Estado viene considerando para acercarse a la ciudadanía.

"La señora presidenta tiene dentro de su cartera de difusión varias ideas que probablemente no han podido cristalizarse. Una de ellas es la que usted menciona y que me parece muy válida", declaró Arana, en referencia al programa. Aunque aclaró que no está previsto en el corto plazo, afirmó que se trata de una iniciativa legítima y adecuada para informar sobre las acciones del Gobierno.