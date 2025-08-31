Premier Arana responde a declaraciones de presidenta de México: "De ninguna manera se politizará este hecho"

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Durante el aniversario del distrito de Santa Rosa de Loreto desde la isla Chinería, el premier Eduardo Arana señaló que la situación del expresidente Pedro Castillo no se politizará de ninguna manera.

Primer Arana responde a presidenta Claudia Sheinbaum

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana, respondió ante las declaraciones de Claudia Sheinbaum quien considero la situación del expresidente Pedro Castillo como un caso de persecución política.

Al respecto, el premier indica que, de conocer el caso, la presidenta de México estaría incurriendo en la politización del fallido golpe de Estado dado por el expresidente en diciembre de 2022 , que actualmente se encuentra en etapa de juicio oral.

"Si conoce esta realidad y lo está haciendo a propósito, evidentemente está politizando este hecho. De ninguna manera en este gobierno se va a politizar un hecho que está a manos de la justicia", aseveró el premier Arana.

La réplica del presidente del Consejo de Ministros, se da luego que la presidenta Sheinbaum se reuniera con el abogado de Pedro Castillo, Guido Croxatto, en el Palacio Nacional de México expresando su solidaridad por el caso del exmandatario actualmente recluido en el penal de Barbadillo. Actualmente, familiares del exlíder de Perú Libre, cuentan con asilo por parte del gobierno mexicano.

Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave... pic.twitter.com/0pAkHUQUaL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 30, 2025

Cancillería peruana ya había rechazado posición de Sheinbaum

El 30 de agosto, la Cancillería peruana rechazó, a través de un comunicado oficial, las declaraciones de la presidenta de México y, tajantemente, señala "una posición ideologizada" por parte de Sheinbaum.

"El ministerio de Relaciones Exteriores repudia esta posición ideologizada, que contradice los derechos básicos del derecho internacional, en particular el respeto a la soberanía y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados", expresa un punto del comunicado oficial.

Cancillería rechaza declaraciones de la presidenta de México sobre Pedro Castillo.

Noticia en desarrollo...