Desilú León: Autorizan viaje de la ministra de Comercio Exterior a España para participar en el "Roadshow Europa 2025"

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La ministra de Comercio Exterior, Desilú León Chempén, estará fuera del país del 9 al 13 de septiembre debido a un viaje oficial que realizará a la ciudad de Madrid, España.

Su salida del territorio nacional fue oficializada a través de la Resolución Suprema N.° 185-2025-PCM, publicada este domingo 31 de agosto en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Motivos del viaje al continente asiático

De acuerdo con el dispositivo, la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) participará en el evento denominado "Roadshow Europa 2025, el cual congregará a líderes empresariales e institucionales del sector público y privado con la finalidad de abordar los principales retos y oportunidades para la atracción de inversión extranjera al país.

Como parte de las actividades a desarrollar en Europa, la ministra será parte de la inauguración del seminario "Inversiones en la Industria del Turismo en Perú", el domingo 10 de septiembre, así como en la reunión de relacionamiento "Invest in Peru", evento que tiene como objetivo promover al país como destino propicio para las inversiones multisectoriales, generando contactos directos con potenciales inversionistas interesados en explorar proyectos en el mediano plazo.

Asimismo, ese mismo día será parte del panel ministerial denominado "Defensa y promoción de la inversión privada en el Perú", actividad organizada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Cámara de España, la Secretaría de Estado de Comercio y la Embajada del Perú en España.

El 11 de septiembre asistirá al seminario "Invest in Peru", organizado por la Asociación Invirtiendo en el Perú - inPERÚ; asimismo, en la misma fecha, participará en el encuentro con el segmento MICE español (MICE, Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions, por sus siglas en inglés), organizado por PROMPERÚ.

Posteriormente, al día siguiente, tendrá una reunión con el consejero económico comercial y el equipo de la Oficina Comercial del Perú en el Exterior - OCEX con sede en Madrid, además, se abordarán los principales retos y oportunidades que representa para el Perú dicho mercado, con la finalidad de alinear esfuerzos y afinar la estrategia integral de promoción comercial, de inversiones y turismo del Perú.

¿Cuánto cuesta el viaje del ministro?

Según la resolución suprema, los gastos por concepto de pasajes aéreos y de viáticos parciales ascienden a 5 944,00 dólares y son cubiertos con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Debido a su viaje oficial, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, se encargará de reemplazarla en el cargo, en cumplimiento del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

Cabe precisar que, el dispositivo está refrendado por la presidenta Dina Boluarte Zegarra, así por del primer ministro, Eduardo Arana, y la titular de Comercio Exterior y Turismo.

De esta manera, la ministra Desilú León está autorizada para viajar a España para ser parte del "Roadshow Europa 2025" en la capital española.