Ministro de Defensa asumirá la PCM durante viaje de Keiko Fujimori a Estados Unidos

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno oficializó los cambios temporales en la estructura del Gabinete Ministerial con miras al viaje de la mandataria al exterior. Mediante la disposición legal correspondiente, se determinó que el ministro de Defensa, Rafael Jorge Belaúnde Llosa, asuma la conducción de la Presidencia del Consejo de Ministros a partir del 21 de septiembre de 2026.

La medida busca sostener la operatividad administrativa del Poder Ejecutivo mientras el titular de la cartera, Luis Galarreta, permanezca a cargo del Despacho de la Presidencia de la República durante la gira oficial de Keiko Fujimori en Estados Unidos.

Encargatura en el Gabinete y marco legal de la norma

La reestructuración temporal se formalizó tras la publicación de la Resolución Suprema N° 277-2026-PCM en el diario oficial El Peruano. El dispositivo legal señala de manera explícita el procedimiento operativo para cubrir la vacancia temporal del primer ministro mientras este ejerce las funciones del despacho oficial de la Jefatura de Estado.

"Encargar el Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros al señor Rafael Jorge Belaúnde Llosa, Ministro de Defensa, a partir del 21 de septiembre de 2026 y en tanto dure el impedimento del titular", indica la resolución .

Esta suplencia se extenderá a lo largo del cumplimiento de la agenda oficial en el extranjero, garantizando el flujo continuo de las decisiones gubernamentales. La medida culminará una vez que la presidenta reasuma sus funciones directas y el premier reincorpore su labor regular al frente del Consejo de Ministros.

Cronograma internacional y participación en la Asamblea General de la ONU

La salida de la mandataria se enmarca en la Resolución Legislativa N° 32741, norma emitida conforme al itinerario detallado por el Gobierno para autorizar el desplazamiento fuera del país del 21 al 25 de septiembre. La delegación oficial viajará a Nueva York para representar al Estado peruano en las sesiones de la Semana de Alto Nivel del 81.° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El programa multilateral iniciará en la mañana del martes 22 de septiembre con el Debate General de Alto Nivel. El foro internacional reunirá a más de 90 jefes de Estado, 55 jefes de Gobierno y decenas de altas autoridades, entre vicepresidentes, cancilleres y representantes diplomáticos de diversos países.

Dentro de la lista provisional de oradores para la jornada del martes, la intervención de la presidenta peruana está programada en el octavo turno, aproximadamente a las 11:00 horas (hora de Nueva York). La presentación tendrá una duración sugerida de 15 minutos para abordar los temas centrales de la postura nacional ante la comunidad internacional.

En ese sentido, el ministro de Defensa liderará las coordinaciones del Gabinete Ministerial en Lima mientras la comitiva oficial concluye su agenda de trabajo institucional en la cumbre de las Naciones Unidas.