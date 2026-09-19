César Pérez detalla cómo será la central de inteligencia más moderna del Perú

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

César Pérez, candidato de Renovación Popular a la alcaldía provincial del Callao, presentó a los 15 regidores que lo acompañarán. Dentro del evento expuso los ejes de sus principales propuestas, enfatizadas en la seguridad ciudadana, vivienda, transporte y modernidad del Callao.

Concentración de tecnología en seguridad

En seguridad ciudadana, plantea la creación de El Ojo del Callao, una central C5 de inteligencia y vigilancia 360°, que integrarían las cámaras de todo el Callao.

"Tendremos 3 mil cámaras con el apoyo del gobierno regional. Todo en una gran central se seguridad. La central de inteligencia más moderna a nivel nacional. Será una realidad en no menos de dos años de gestión", puntualizó Pérez.

Entre sus principales propuestas también están: La casa de Todos, que será en av. Argentina, en un predio de 247 metros, hecha para vecinos que tengan alguna dificultad de movilidad reducida., donde se prevé entregar mil bonos, destinados a la construcción de mil viviendas de vecinos de bajos recursos.

Asimismo, presentó Mi Hogar Chalaco donde se entregará mil bonos destinados a la construcción de viviendas de vecinos de bajos recursos. Siguiendo con las propuestas, Pérez recordó la enfermedad que padece Aquiles, su fiel mascota, que lo motivó a presentar el proyecto de la construcción del Albergue para mascotas, espacio dedicado al bienestar, rescate y adopción que será habilitado en el Parque Zonal de Pachacútec.

"La av. Gambetta no puede ser administrada por el gobierno central, ellos no piensan como piensan los chalacos"

En transporte, el plan contempla la creación del Metropolitano del Callao. "Este proyecto ya cuenta con el visto bueno de la ATU. Nuestros vecinos que ahora se demoran dos horas viajando, lo podrán hacer en media hora desde Pachacútec hasta la av. La Marina".

Además, se refirió a la congestiona av. Gambetta, criticando la desidia de las empresas privadas. "Si la empresa privada quiere hacer ingresar sus camiones, tendrá que hacerlo en la madrugada. No puede ser que camiones privados ingresen primero y dejen a los demás haciendo fila infinitamente porque esto es lo que genera el tráfico", expresó el candidato.

"Se está coordinando con los presidentes de las asociaciones de transporte público para recuperar los carriles de la av. Gambetta para hacer carriles disgregados donde solo haya camiones. Sabemos lo que tenemos que hacer. No depende de nosotros, la Gambetta la administra el MTC", señaló.

Por último, acotó que la Gambetta tiene que ser administrada por el gobierno regional del Callao para que en coordinación con la municipalidad se pueda hacer la correcta fiscalización. La av. Gambetta no puede ser del gobierno central, ellos no piensan como piensan los chalacos.