Premier Luis Galarreta asumirá el Despacho Presidencial ante viaje de Keiko Fujimori a EE.UU.

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ejecutivo oficializó la transferencia temporal de funciones directivas en la alta dirección del Estado peruano. A través de la norma correspondiente, el primer vicepresidente de la República y presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, quedará al frente del Despacho de la Presidencia de la República a partir del 21 de septiembre de 2026.

Disposiciones oficiales del Ejecutivo sobre Luis Galarreta y reestructuración ministerial

La medida se formalizó mediante la Resolución Suprema N°277-2026-PCM, publicada en la edición del Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. El documento establece que el encargo institucional iniciará formalmente el 21 de septiembre y se extenderá estrictamente durante los días en que la mandataria se encuentre fuera del país.

Asimismo, la normativa contempla los ajustes operativos necesarios dentro del Gabinete Ministerial para cubrir la encargatura del jefe del Gabinete. En ese sentido, se dispuso que el ministro de Defensa, Rafael Jorge Belaúnde Llosa, asuma el Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros de manera paralela.

Esta suplencia temporal dentro de la cartera ministerial se mantendrá vigente a partir de la fecha señalada y durante todo el periodo en que el titular, Luis Galarreta Velarde, ejerza las funciones principales de la jefatura de Estado.

Agenda internacional en Estados Unidos y participación en la ONU

La salida de la jefa de Estado responde a la autorización previa concedida por el Congreso de la República mediante la Resolución Legislativa N°32741. Dicho permiso faculta a la presidenta Keiko Fujimori Higuchi a ausentarse del país del 21 al 25 de septiembre de 2026 con el propósito de cumplir una serie de compromisos internacionales en Estados Unidos.

El motivo central de la comitiva oficial es la participación en la ciudad de Nueva York durante los eventos de la Semana de Alto Nivel correspondientes al 81.° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este foro multilateral, la representación peruana sostendrá encuentros estratégicos con diversos actores de la política mundial.

La agenda gubernamental, programada del 21 al 24 de septiembre, contempla la intervención presidencial en el Debate General, reuniones con organismos internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Americas Society / Council of the Americas (AS/COA), además de citas bilaterales con jefes de Estado.

En ese sentido, Luis Galarreta asumirá la gestión directa de los asuntos gubernamentales dentro del país mientras el Poder Ejecutivo mantiene la representación oficial de la nación en la cumbre internacional de las Naciones Unidas.