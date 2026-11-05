Ahora Nación propone implementar segunda vuelta para elecciones municipales en Lima Metropolitana

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

A través de una proposición legislativa impulsada por el diputado César Augusto Muedas Balbiese y respaldada por los integrantes del grupo parlamentario Ahora Nación, se ha planteado modificar el artículo 23 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales.

Una propuesta para definir la mayoría de votos

El objetivo central es establecer que la lista ganadora a la Alcaldía Metropolitana de Lima obtenga un porcentaje no menor del treinta por ciento (30%) de los votos válidos, introduciendo el mecanismo de segunda vuelta electoral en caso ninguna agrupación alcance dicho umbral.

En la exposición de motivos, se subraya la magnitud de la capital, que concentra a más de 10.4 millones de habitantes (un 30.4% de la población nacional) y aporta entre un 38% y 40% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

Asimismo, la propuesta recuerda que la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades reconocen a Lima un régimen especial con competencias de carácter local y regional, por lo que se argumenta la necesidad de homologar su elección a la de los gobernadores regionales.

Segunda vuelta si no se alcanza el 30%

La iniciativa toma como sustento técnico los resultados de los comicios recientes en la provincia de Lima. De acuerdo con el análisis, en las elecciones municipales de 2026 y 2022, la lista ganadora, encabezada por Renovación Popular, alcanzó porcentajes de votos válidos de 27.68% y 26.34% respectivamente, cifras que se ubican por debajo del umbral del 30% propuesto.

Bajo la nueva fórmula legal planteada, si ninguna lista supera el porcentaje requerido en la primera vuelta, se procederá a una segunda elección dentro de los treinta días calendario siguientes a la proclamación oficial, resultando ganador el candidato que obtenga la mayoría simple de los votos válidos.

Candidatos no alcanzaron el umbral del 30% de votos.

El control de los tribunales electorales frente reelecciones encubiertas

Mientras el Congreso discute cambios estructurales en los mecanismos de elección para la capital, las instancias electorales vienen aplicando criterios estrictos para fiscalizar las candidaturas y evitar vacíos legales. Hace poco, se en el distrito de San Juan Bautista (Ica), el Jurado Electoral Especial (JEE) intervino para frenar una aparente reelección encubierta.

En dicho proceso, el actual alcalde en funciones, Jorge Luis Quispe Saavedra, de Renovación Popular, postuló como primer regidor mientras otra candidata lideraba la plancha a la alcaldía.

Tras la renuncia de la candidata para habilitar una línea de sucesión directa, el tribunal electoral desestimó la maniobra y proclamó formalmente a la segunda regidora, Rita del Carmen Guerrero Cajo, como nueva autoridad edil en salvaguarda de los límites legales.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Rita del Carmen Guerrero Cajo fue proclamada por el Jurado Electoral Especial de Ica como alcaldesa de San Juan Bautista. El caso marca un precedente al tratarse del primer rechazo a una reelección encubierta.



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La propuesta legislativa de Ahora Nación abre un nuevo debate en el Parlamento sobre la gobernabilidad y el respaldo ciudadano en Lima Metropolitana, en un contexto donde los organismos del sistema electoral reafirman su rol fiscalizador para garantizar la transparencia institucional en todo el país.