Callao: instalan la estatua más grande en honor al papa León XIV y genera gran expectativa entre los chalacos

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La estatua más grande del Perú dedicada al papa León XIV ya se encuentra en el Callao y se ha convertido en motivo de expectativa entre los vecinos del primer puerto. El monumento, que alcanza los 14 metros de altura y pesa cuatro toneladas, fue ensamblado durante la madrugada de este viernes 6 de noviembre en el parque Niño Gaelito, ubicado en el distrito de La Punta.

Callao tendrá una estatua gigante del papa León XIV

La imponente escultura busca rendir homenaje al Santo Padre y recordar el vínculo que mantuvo con la provincia constitucional antes de convertirse en la máxima autoridad de la Iglesia católica. Su presencia ha generado entusiasmo entre los chalacos, quienes esperan con alegría su próxima llegada al Perú.

La estructura fue trasladada desde Carabayllo, donde se desarrolló su elaboración, dividida en dos mitades y transportada en tráileres. El recorrido duró aproximadamente tres horas e incluyó importantes avenidas como Universitaria, Canta-Callao y Faucett.

Debido a sus dimensiones y peso, las labores de ensamblaje requirieron el apoyo de grúas y maquinaria pesada. Tras culminar estos trabajos, la figura del pontífice quedó ubicada cerca de la ciclovía de la Costa Verde, en un espacio que ahora concentra la atención de los residentes y visitantes.

Voceros de la municipalidad del Callao informaron que la inauguración está prevista para este domingo 8 de noviembre a las 3 p. m.

Estatua dividida en dos mitades

¿Quién elaboró la estatua de 14 metros del papa León XIV?

La creación de la escultura estuvo a cargo de Rafael Gutiérrez Quispe, escultor y artesano formado en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, quien cuenta con cerca de 20 años de experiencia en diseño y artes visuales.

El proyecto también contó con la participación de ocho trabajadores especializados en el moldeado, acabado y elaboración de la estructura. Entre los integrantes mencionados figuran Nilo Martínez, Pável Gómez, Mauro Luis Fernández y Guillermo Chávez, además de otros colaboradores dedicados a la escultura, soldadura y trabajos manuales.

Parque Niño Gaelito: el lugar elegido para homenajear al pontífice

La estatua se encuentra en el parque Niño Gaelito, un espacio público cuyo nombre recuerda a Jesús Gael Alejandro Rodríguez, un pequeño de cuatro años reconocido como un niño héroe chalaco por salvar a su hermana menor durante un incendio ocurrido en marzo de 2026, en la cuadra seis del jirón Loreto.

En medio de la emergencia, el menor consiguió rescatar a su hermana Isabel, de apenas un año, quien estaba en peligro por las llamas. Sin embargo, el pequeño perdió la vida tras el siniestro. En su memoria, la Municipalidad Provincial del Callao impulsó la construcción del parque, ubicado al inicio de la Vía Costanera, para mantener vivo su legado de amor y solidaridad.

En conclusión, la presencia de la estatua de 14 metros del papa León XIV representa un homenaje a su vínculo con el Callao y se suma a las muestras de entusiasmo de los chalacos ante su próxima visita al Perú.

Con el monumento ya ensamblado, el primer puerto se prepara para su inauguración oficial este domingo 8 de noviembre, en medio de la expectativa de quienes esperan recibir al Santo Padre.