Premier Galarreta descarta fricciones con José Chlimper: "Inventan cosas sin ningún argumento"

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el premier Luis Galarreta negó que existan fricciones con José Chlimper y destacó el aporte que viene realizando de manera ad honorem. Además, cuestionó las versiones que señalan supuestas diferencias entre ambos.

Antecedentes de relación política y rechazo a versiones de división con José Chlimper

El primer ministro abordó el vínculo laboral y partidario que mantiene con José Chlimper desde gestiones anteriores en el ámbito político nacional. El representante del Ejecutivo sostuvo que la estructura organizativa actual mantiene una postura unificada respecto a las metas trazadas por la gestión gubernamental.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros recordó los años de trabajo conjunto dentro de la organización partidaria y desestimó cualquier versión sobre la existencia de facciones divididas en el entorno gubernamental. Asimismo, remarcó que las afirmaciones sobre supuestas pugnas internas carecen de sustento real y no responden a la dinámica de trabajo unificada que mantienen en la actualidad.

"Cuando yo entré en el 2017 Pepe Chlimper era mi secretario general del partido, partido que incluso en esa época estaba distanciado de la parte del presidente Fujimori y hoy en día no existen 2 corrientes, existe una sola. Entonces inventan cosas sin ningún argumento de fondo", señaló.

Luis Galarreta resalta el aporte técnico en el Ejecutivo y trabajo ad honorem

El jefe del Gabinete Ministerial subrayó la naturaleza de la participación de José Chlimper dentro del equipo de asesores y colaboradores de la actual gestión del Estado. El titular de la PCM enfatizó que las labores desempeñadas por el economista no generan costo alguno para el tesoro público, al tratarse de un compromiso prestado de manera voluntaria.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el premier Luis Galarreta negó que existan fricciones con José Chlimpler y destacó el aporte que viene realizando de manera ad honorem. Además, cuestionó las versiones que señalan supuestas diferencias entre ambos. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 6, 2026

Respecto a la labor desempeñada por el economista en las coordinaciones gubernamentales, el jefe del Gabinete Ministerial resaltó que su colaboración se realiza sin percibir remuneración del Estado. En esa misma línea, el funcionario valoró la disposición profesional del exdirectivo para sumarse a los equipos técnicos y respaldar las acciones prioritarias de la gestión actual.

"Pepe es una persona que está aportando muchísimo Ad Honorem dejando varias cosas que hacer y él ha señalado, él es amigo de nosotros hace años", indicó.

En ese sentido, Luis Galarreta reafirmó la continuidad del trabajo técnico conjunto en la Presidencia del Consejo de Ministros, descartando cualquier tipo de reestructuración en su equipo de colaboradores y enfocando la agenda del Ejecutivo en la ejecución de los planes priorizados para el desarrollo nacional.