Presidenta Keiko Fujimori llega a la ciudad de Mazamari para visitar base militar del VRAEM

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori arribó este sábado a la ciudad de Mazamari con el propósito de inspeccionar la base militar ubicada en el corazón del VRAEM, donde desarrollará una agenda para escuchar y atender las principales demandas de la población. La mandataria llegó acompañada por la prensa.

La mandataria, también estuvo ayer en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, la zona más afectada por el sismo del 18 de julio, para supervisar la situación de los damnificados por este fenómeno natural.

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