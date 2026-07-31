Nadine Heredia regresaría al Perú tras excarcelación de Ollanta Humala: "Lo definirá en privado", afirma abogado

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La excarcelación de Ollanta Humala, ordenada por el Poder Judicial en cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional, ha reactivado las especulaciones sobre el futuro de su esposa y exprimera dama, Nadine Heredia, actualmente asilada en Brasil.

Decidirá con Humala

Desde los exteriores del penal de Barbadillo poco antes de la salida del expresidente, su abogado, Wilfredo Pedraza, reveló que se comunicó con ella y que la decisión de regresar al Perú será tomada en privado junto a Humala.

"Si ella retorna (del Brasil) significará una renuncia a su asilo, pero es un asunto que privadamente lo definirá con Humala, porque así también decidieron el asilo. Vendrá cuando el caso se archive en favor de ella, antes de ello lo dudo", declaró Pedraza en los exteriores del penal de Barbadillo.

#EnVivo Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala, sostuvo que se comunicó con Nadine Heredia, esposa del expresidente: "Si ella retorna (del Brasil) significará una renuncia a su asilo, pero es un asunto que lo definirá con Humala [...] Vendrá cuando el caso se archive en... pic.twitter.com/In95bvyBUH — Canal N (@canalN_) July 31, 2026

Defensa sugiere asilarse un tiempo más

Otro de los abogados de Humala, Edison Huamán, recomendó que Heredia no regrese aún al país, pese a que el fallo del TC también la alcanzaría. en diálogo con Exitosa, argumentó que no existen garantías suficientes de que la justicia peruana respete la decisión constitucional y que la familia Humala-Heredia ha sido víctima de abusos de la Fiscalía y el Poder Judicial.

"Yo no le recomendaría que regrese porque justamente, la decisión del Tribunal Constitucional es un claro ejemplo de que la familia Humala-Heredia ha sido víctima de los abusos de la Fiscalía y el Poder Judicial. Este sistema no da garantías para que regrese", expresó.

Por su parte, el abogado Juan Carlos Portugal aclaró que, si bien el TC no define la inocencia o culpabilidad de Humala y Heredia, la anulación del proceso penal imposibilita una nueva investigación por los mismos hechos.

"Podemos discutir la inocencia o culpabilidad de una persona en tanto exista un delito vigente por el cual se le investiga, pero si este no existe porque los hechos no lo constituían, por consecuencia se habla de un abuso estatal", sostuvo en diálogo con Exitosa.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el abogado Edison Huamán, manifestó que él no le recomendaría a Nadie Heredia regresar al Perú pese al fallo del TC que permitió la excarcelación de Ollanta Humala. Indicó que el sistema judicial peruano no da garantías... pic.twitter.com/iHr9vheeP6 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 1, 2026

Nadine Heredia asilada en Brasil

Heredia se encuentra asilada en Brasil desde mediados de 2025, luego de que se intensificaran las investigaciones en su contra por presunto lavado de activos y colusión vinculados a los aportes de campaña de 2006 y 2011, así como a contratos con empresas brasileñas como Odebrecht. El pedido de asilo fue aceptado por el gobierno brasileño tras alegar persecución política y falta de garantías judiciales en el Perú.

La decisión del TC que anuló el proceso contra Humala también alcanzaría a Heredia, al considerar que los hechos atribuidos no estaban tipificados como delito en la legislación vigente en ese momento. Sin embargo, su retorno al país implicaría renunciar al asilo, lo que convierte la decisión en un asunto delicado que deberá definir junto a su esposo.