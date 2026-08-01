Exsaliente de Austin Palao genera preocupación al mostrarse con golpes tras una agresión

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Fran Maira, recordada por ser la exsaliente de Austin Palao, atraviesa un delicado momento luego de que se difundieran videos en los que aparece con golpes tras una agresión. Aunque circulan distintas versiones, la cantante chilena asegura que las imágenes están incompletas y fueron publicadas sin su autorización.

Exsaliente de Austin Palao aparece con golpes

Durante los últimos días, distintos registros protagonizados por Fran Maira comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente encendieron las alarmas. En las imágenes, la cantante chilena aparece en medio de situaciones violentas junto a varias personas y presenta visibles lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo.

Ante la confusión generada, Adriana Barrientos presentó en el programa Zona de Estrellas una reconstrucción del supuesto orden cronológico de lo sucedido. Según la panelista, todo habría comenzado cuando Fran intentó comunicarse con su expareja, el productor musical Joaquín Rodríguez, conocido como "Nes".

Barrientos contó que la artista le habría enviado un video y un mensaje para pedirle contención y cariño, debido al complicado momento emocional que estaba atravesando. En ese entonces, la relación entre ambos ya había terminado.

"Ella le envía, ya estaba terminada esa relación y le envía este video a Joaquín Rodríguez con un mensaje diciéndole que la verdad que lo que ella quiere es contención y cariño y si es que él pudiera recibirla en la casa", explicó.

La panelista agregó que Fran habría contado que necesitaba apoyo después de sufrir un presunto asalto. Sin embargo, reconoció que existen varias dudas y contradicciones alrededor del caso. "La verdad es que son bien confusas la historia y como que en general uno no termina de confiar en nadie", admitió.

Fran Maira se habría peleado por celos

Joaquín Rodríguez se encontraba en una propiedad ubicada en Chicureo, donde también funciona su estudio musical. En el lugar habría estado trabajando en un proyecto junto a otras personas, mientras la madre de su hijo y una amiga permanecían en otra parte de la vivienda.

De acuerdo con la reconstrucción de Barrientos, Fran llegó a la casa en un estado alterado. Posteriormente, se habría iniciado una discusión relacionada con la presencia de una mujer pelirroja.

"Se les pasó un poco la mano con el alcohol y ella habría empezado a decirle continuamente a Nes que sentía muchos celos de una señorita colorina", señaló la panelista.

La situación habría escalado hasta convertirse en un enfrentamiento físico. "Fran se habría trenzado a golpes con esta chica colorina por el amor del productor", agregó Barrientos.

Otras versiones también señalan que la cantante habría sido golpeada por más de una persona. No obstante, hasta el momento no se ha establecido públicamente y de manera definitiva cómo comenzaron los enfrentamientos ni quiénes participaron directamente.

Exsaliente de Austin Palao se pronuncia

Tras la viralización de los registros, Fran Maira conversó telefónicamente con el programa Que te lo Digo y habló sobre su estado actual. "No estoy bien, obviamente, estoy mal, pero saliendo adelante como siempre", expresó la influencer, quien estaría recibiendo apoyo psicológico para afrontar lo sucedido.

Además, aseguró que los videos fueron publicados sin su permiso y que no muestran la secuencia completa de los hechos. "Los videos no fueron autorizados por mí, y aparte están sacados de contexto, porque los cortan cuando la niña me pega, cuando él me pega, no muestran nada", declaró.

Así, Fran Maira, exsaliente de Austin Palao, confirmó que continúa afectada después de aparecer con golpes tras una agresión ocurrida en la casa de Joaquín "Nes" Rodríguez. La cantante afirma que los videos están incompletos y que el caso aún no ha sido esclarecido.